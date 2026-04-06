英超｜曼聯擬物色接班人 傳般奴親薦同鄉馬迪奧斯

曼聯正著手規劃中場長遠換代計劃。據《太陽報》報導，雖然30歲的隊長般奴費南迪斯合約至2027年才屆滿，但會方意識到不能永遠依賴這名核心。目前效力韋斯咸的21歲葡萄牙新星馬迪奧斯費南迪斯，已成為紅魔鬼重點考察對象，更得到般奴本人的引薦。

傳曼聯相中馬迪奧斯費南迪斯。法新社

傳般奴親薦馬迪奧斯費南迪斯。法新社

曼城或加入馬迪奧斯費南迪斯爭奪戰。法新社

韋斯咸陷護級危機

馬迪奧斯去年夏天以4000萬鎊由降班的修咸頓轉投韋斯咸，今季上陣30場交出3個入球，並憑其出色的組織能力入選葡萄牙國家隊。由於「鎚仔幫」目前深陷英超護級泥潭，若不幸降班，曼聯將更有機會搶人；韋斯咸目前以29分排第18位，落後安全區1分。

傳曼城加入搶人

隨着卡斯米路確認離隊、烏加迪亦預計告別奧脫福，曼聯急需補充中場戰力。雖然馬迪奧斯並非首要目標（首選為艾利洛安達臣及辛度東拿利），但簽入有英超經驗的球員，正符合曼聯去年夏天簽入根夏和麥比奧莫的轉會方針。但在這場馬迪奧斯爭奪戰，曼聯面對着同市宿敵曼城的強大競爭。曼城新任體育總監曉高維亞拿與馬迪奧斯淵源甚深，當年正是他在士砵亭將此子帶進職業賽場。隨著貝拿度施華即將約滿，曼城亦考慮將馬迪奧斯視為接替這名葡萄牙名將的人選。