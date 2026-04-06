英足總盃｜韋斯咸補時入兩球扳平 互射12碼慘負列斯聯出局

英格蘭足總盃8強最後一場昨晚上演，劇情峰迴路轉。列斯聯領先著兩球進入下半場補時，但韋斯咸3分鐘內連入兩球，逼至踢加時。但最終「鎚仔幫」於互射12碼以2：4落敗，列斯聯驚險地殺入4強。

列斯聯憑田中碧於26分鐘先開紀錄，這名日本中場於禁區內一扣一射，皮球省中敵軍守將彈高，擦眉底入。今場兩軍互有攻守，埋門到肉，但要到下半場75分鐘才再有入球。列斯聯的班頓艾朗臣於禁區內被踢跌，球證翻看VAR後判列斯聯獲得12碼；卡維特利雲操刀中鵠，助列斯聯領先至2：0。

韋斯咸於下半場補時連入兩球扳平。法新社

柏保路在互射12碼宴客。法新社

列斯聯驚險擊敗韋斯咸。法新社

下半場補時 3分鐘內入兩球

今場比賽的高潮出現在下半場補時階段，先是93分鐘，查洛保雲於禁區邊起腳中柱彈出，門前的隊友馬迪奧斯費南迪斯立即補中，為韋斯咸先追一球。96分鐘，艾達馬查奧爾於左路傳中，阿素迪沙斯伸展攻門破網，韋斯咸戲劇性地追平2：2，令球賽進入加時。

韋斯咸加時食炸糊

韋斯咸在加時曾經將皮球送入網，卡斯迪蘭奴斯於加時甫開賽，快門將一步截得皮球，並隨即攻門破網。但VAR翻看，卡斯迪蘭奴斯越位在先，入球無效。最終兩軍要以最殘酷的互射12碼分勝負。兩軍首輪均射失，之後列斯聯4球全中，但韋斯咸的柏保路於第4輪宴客，最終列斯聯擊敗韋斯咸晉身4強。

4強抽籤出爐，列斯聯的對手將是車路士，曼城將會鬥修咸頓。