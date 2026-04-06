英超｜迪沙比領熱刺操練 「無論如何下季依然會執教」

迪沙比正式展開在熱刺的執教生涯，他接受球會官方訪問時表示，雖然他對足球風格有著極致追求，但現階段球隊最需要的是「贏波的心態」。

迪沙比透露與熱刺簽下一紙5年的長約，顯示出他與球會長期合作的決心。面對球隊目前僅領先降班區1分的險境，他相當有自信：「這對我來說是巨大的挑戰。我簽了5年約，無論結果如何，下個球季我依然會是熱刺的領隊。」

熱刺餘下7場英超，每場都是決賽。路透社

迪沙比領軍首要任務是護級。路透社

迪沙比表示無論結果如何，來季都會留任。法新社

「現在不是談論哲學的時機」

談到其享譽歐洲的執教哲學，迪沙比表示：「我熱愛控球、熱愛控球率，更熱愛創造大量的入球機會。但在現代足球中，當失去控球權時，我需要11個人同時變身防守球員，連門將也不例外。」但他亦務實地指出，在球季僅餘7場比賽的當下，沒有太多時間灌輸複雜的戰術原則：「現在不是談論哲學的時機，我們必須贏波。我的工作是幫助這些具備天賦的球員展現質量，建立起最好的贏波心態。」

熱刺在餘下的英超賽程中還有7場硬仗，首仗將於周日作客光明球場鬥新特蘭。迪沙比強調，球隊必須在有球及無球狀態下都展現出極強的組織，目標只有一個——全力護級。