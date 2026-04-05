足總盃｜阿仙奴名宿禾確特炮轟阿迪達 「場邊緊張能量感染全隊」

阿仙奴在足總盃八強爆冷不敵英冠的修咸頓，短短兩週內兩項本土盃賽冠軍夢碎。球隊名宿禾確特（Theo Walcott）賽後毫不留情地將矛頭直指領隊阿迪達（Mikel Arteta），狠批其在場邊的「緊張能量」感染了球員，是導致球隊表現失準的主因。

被取笑四冠王夢碎

「兵工廠」數週前仍被寄予厚望，有望爭逐史無前例的「四冠王」，但繼聯賽盃決賽不敵曼城後，如今再於足總盃八強以1:2敗走聖瑪麗球場，兩項錦標在兩星期內接連失之交臂。賽後，修咸頓更在社交媒體上嘲諷阿仙奴的「四冠夢」，無疑是在兵工廠的傷口上灑鹽。

曾效力阿仙奴的禾確特在賽後直接批評了阿迪達及其教練團隊的場邊行為：「單從視覺上觀察，阿迪達在場邊的表現，帶有過去幾年的一些影子，那種能量反映到球隊之中。」

阿迪達把緊張傳給球員

他續說：「那是一種緊張的能量，非常繃緊。不只是阿迪達，很多職員有時候都會在場邊。這就像廚房裏有太多廚師，傳遞了太多的訊息。今晚他們沒有作出應有的反應，甚至表現得更差。」

儘管面對名宿及外界的嚴厲批評，阿迪達依然堅定地維護自己的球員。他強調，球隊在經歷了跨越多項賽事的艱苦賽程後，他絕不會公開指責球員。

