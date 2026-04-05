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足球｜前車路士中場奧斯卡宣佈退役 早前曾在季前測試心臟停頓約2分鐘

足球世界
更新時間：17:21 2026-04-05 HKT
發佈時間：17:21 2026-04-05 HKT

前車路士中場，現效力巴西球會聖保羅年僅34歲的奧斯卡(Oscar dos Santos Emboaba Júnior)日前宣佈因心臟問題宣佈退役，在聲明中透露曾在季前測試中昏迷並心跳停止，據悉他放棄了合約中的部分薪資並與聖保羅和平分手。

奧斯卡在2012年加盟車路士。AFP
奧斯卡在2012年加盟車路士。AFP
奧斯卡曾助車路士2奪英超冠軍和1次歐霸盃冠軍。AFP
奧斯卡曾助車路士2奪英超冠軍和1次歐霸盃冠軍。AFP

奧斯卡34歲之齡退役 曾以6000萬轉會上海上港

奧斯卡在兒時曾效力聖保羅之後加盟另一支巴甲球會國際體育，在2012年加盟車路士，並曾助車路士2奪英超冠軍和1次歐霸盃冠軍，更曾代表巴西上陣48場賽事，在2017年以高達6000萬歐羅轉投中超豪門上海上港（現上海海港），並曾助球隊3奪中超冠軍。

奧斯卡因心臟問題宣佈退役。AFP
奧斯卡因心臟問題宣佈退役。AFP
奧斯卡曾以6000萬轉會上海上港。AFP
奧斯卡曾以6000萬轉會上海上港。AFP

奧斯卡於2025年初重返聖保羅，據指他在去年季前測試中暈倒，陷入昏迷約2分鐘，他在11月遭遇血管迷走性暈厥並接受手術後便未再為球隊上陣，如今正式宣佈退役，並透露曾心臟停頓逾2分鐘：「我做了測試，結果暈倒了，血壓驟降，心臟停止了跳動。他們給我做了兩分多鐘的心肺復甦術。我只記得暈倒，其他什麼都不記得了。」他亦對退役決定感遺憾，但會繼續支持球隊亦感激球迷們的愛戴：「我本想為聖保羅做更多貢獻，我想踢更多比賽。我認為我既有能力也有足夠的年齡繼續踢下去，但很遺憾，事情就是這樣發生了。現在我要退休了，但我將繼續支持聖保羅，繼續我的球迷生涯。」據指奧斯卡和聖保羅的合同到期日至2027年12月31日，但他主動和球會終止合約並放棄部合約中的部分薪金，與聖保羅和平分手。
 

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