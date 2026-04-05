美職｜國際邁亞密新場首騷吃悶棍 美斯蘇亞雷斯各建一功逼和奧斯汀

萬眾期待的國際邁亞密新球場首戰，週六在一片熱鬧氣氛中上演。儘管球王美斯（Lionel Messi）僅花10分鐘便在新主場取得「開齋」入球，加上後備上陣的蘇亞雷斯（Luis Suarez）在末段建功，球隊最終仍只能以2:2逼和到訪的FC奧斯汀，未能以一場勝仗為新球場啟用獻禮。

美斯攻入新場首球

今場是國際邁亞密等待已久的新主場「Nu Stadium」首場正式比賽，看台更以美斯的名字命名，意義非凡。然而，客隊奧斯汀卻反客為主，6分鐘由後衛比路（Guilherme Biro）先開紀錄。不過，主場只落後了四分鐘，便由美斯接應傳送頭槌破網，為球隊扳平，亦是他在新主場的首個入球。

蘇亞雷斯後備入扳平球

換邊後，奧斯汀再度發難，53分鐘一次反擊由尼爾遜（Jayden Nelson）得手，再度領先。眼見主場首戰即將落敗，國際邁亞密主帥馬斯查蘭奴（Javier Mascherano）在比賽末段換入39歲的老將蘇亞雷斯。這位烏拉圭神鋒不負所託，在比賽僅餘九分鐘時，把握一次角球機會，近門窩利抽射破網，為球隊驚險地扳平2:2。

美斯射中柱未能反勝

比賽最後階段，美斯獲得一個黃金機會，他主射的招牌罰球越過人牆，可惜中柱彈出，未能上演絕殺劇本。最終，這場被班主之一的碧咸（David Beckham）形容為「夢想成真」的比賽，只能以一場和局告終。

賽後，主帥馬斯查蘭奴表示：「這是一個壯觀的、世界級的球場。球迷的氣氛令人難以置信，座無虛席。」事實上，從2013年碧咸選擇邁亞密作為球隊基地，到今天擁有以美斯為首的冠軍球隊及全新主場，這段長達十多年的夢想之路，終於在今天正式展開新篇章。