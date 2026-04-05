英超｜傳曼聯今夏大清洗 擬售8將撲水一億鎊買人

隨著英國富豪拉克迪利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）入主曼聯，球隊的重建計劃亦正式啟動。據報，「紅魔鬼」計劃在今個夏天進行「大清洗」，預計將有至少八名一隊球員離隊，目標是籌集一億英鎊（約9.8億港元）的轉會資金，以支持球隊的收購行動。

賣球員籌錢買人

消息指，門將奧拿拿（Andre Onana）、中場曼紐爾烏加迪（Manuel Ugarte）、前鋒海倫（Rasmus Hojlund）、

（Joshua Zirkzee）和拉舒福特（Marcus Rashford）等五名球員均在可出售的名單之上。

曼聯期望能將外借至巴塞隆拿的拉舒福特及拿玻里的海倫的交易賣斷，從中套現約6,400萬英鎊(約6億6000萬港元)。同時，為了避免觸犯英超的盈利與可持續發展規則（PSR），他們至少需要以1,900萬英鎊的價格賣出門將奧拿拿。

放走球星減輕薪金壓力

此外，高薪的巴西中場卡斯米路（Casemiro）、外借阿士東維拉的查頓辛祖（Jadon Sancho）以及左後衛馬拉西亞（Tyrell Malacia）亦將會離隊，此舉能為球隊騰出巨大的薪酬空間，以再投資於陣容之上。

曼市雙雄爭艾利洛安達臣

在積極「撲水」的同時，曼聯亦已鎖定收購目標。據悉，他們對效力諾定咸森林的英格蘭中場新星艾利洛安達臣（Elliot Anderson）抱有濃厚興趣。森林隊已為這位新星標價一億英鎊(約10億港元)，而隨著今夏世界盃的舉行，其身價隨時可能進一步上漲。

然而，曼聯要羅致艾利洛安達臣將面臨激烈競爭。同市宿敵曼城亦正虎視眈眈，希望引入他作為貝拿度施華（Bernardo Silva）的潛在接班人。據報曼城目前在爭奪戰中稍為領先，但兩間曼市豪門都希望能盡快採取行動，以免夜長夢多。

