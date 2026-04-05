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足總盃｜利物浦慘敗後與球迷爆衝突？ 蘇保斯拉爾被斥「傲慢」成箭靶

足球世界
更新時間：15:27 2026-04-05 HKT
發佈時間：15:27 2026-04-05 HKT

利物浦在足總盃八強作客伊蒂哈德球場，以0:4慘敗於宿敵曼城腳下，宣告出局。賽後，陣中中場蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）因與隨隊遠征的球迷發生不快，其行為被標籤為「傲慢」，成為球迷怒火發洩的對象。

今仗利物浦獲分配多達8,000張作客門票，但眼見球隊在比賽開始不足一小時已落後四球，絕大部份球迷在完場前已心灰意冷地提早離場。完場哨聲響起後，蘇保斯拉爾與隊友一同走向看台，向僅餘的數百名「死忠」球迷致意。從網上流傳的影片可見，面對看台上球迷的批評聲音，這位匈牙利國腳顯得一臉不悅。他先是數次聳肩，隨後停止鼓掌，並向球迷揮動手臂，似乎想激勵他們，但未獲預期反應，最終更需要由隊友拉走。

球迷斥紅軍球員無羞恥心

這段影片在社交媒體上迅速傳播，引發球迷的強烈不滿。有球迷怒斥：「這些百萬富翁球員知不知道我們辛辛苦苦工作一整個星期，花費大部分薪金去看他們比賽？他們竟然還有臉要求更多支持？」另一位球迷更直言：「真是個傲慢的球員，他怎能對付費入場的遠征球迷做出這種事？」

蘇保斯拉爾呼籲隊友團結

事後，蘇保斯拉爾接受訪問時，似乎將矛頭指向自己的隊友，批評球隊未有展現足夠的「戰鬥精神」。他補充道：「老實說，我們沒有一個人發揮出應有水準。這是一段艱難的時期，但我們必須團結一致。這不是我們希望結束這個賽季的方式。」

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