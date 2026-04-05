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女足｜螢花女子足球隊終極一戰 樂琳梅開2度惟2:4不敵流浪女足

足球世界
更新時間：14:18 2026-04-05 HKT
發佈時間：14:18 2026-04-05 HKT

周日真人秀節目「足球女將2」的螢花女子足球隊迎終極一戰，對上女乙的標準流浪女子足球隊，上半場流浪曾領先2:0，但螢花之後展現出強大韌性，由樂琳梅開二度追平2:2，可惜之後在補時階段流浪女足連追2球，最終螢花以2:4不敵流浪女足。

今戰上半場在大雨中開戰，一開波流浪女足更快入局，開波7分鐘因螢花禁區內犯手球，流浪女足獲12碼由劉珈希操刀射入先拔頭籌1:0，之後22分鐘再有劉珈希擴大優勢射成2:0返回更衣室。易邊後螢花加強攻勢56分鐘便見成效，由樂琳禁區外起腳射成為螢花追成1:2，之後70分鐘樂琳再有機會，NB接應短角球再回傳樂琳，隨即右路起腳笠射可惜中網頂，在88分鐘由NB駁得12碼，並由諾琳操刀12碼再破網梅開2度為螢花追平2:2，可惜在補時階段連失2球，最終以2:4不敵流浪女足，但球隊在過程中不言敗和拼勁的表現亦令人印象深刻雖敗猶榮，而最終由Winki獲MVP，而凱程則獲球迷投票當選賽事MVP。
 

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