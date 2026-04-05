足總盃｜阿迪達承認阿仙奴首陷低潮 一力承擔出局責任

阿仙奴在足總盃八強戰中，作客爆冷以1:2不敵英冠球隊修咸頓，繼兩周前在聯賽盃決賽失利後，再度於盃賽中出局。賽後，領隊阿迪達（Mikel Arteta）坦承，球隊正經歷今季第一個低潮時期，但他拒絕批評麾下球員，並將所有責任一力承擔。

阿迪達獨力承擔責任

這場於聖瑪麗球場的敗仗，意味著「兵工廠」今季的爭冠目標只剩下英超聯賽及歐聯。更雪上加霜的是，主力中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）在下半場因膝傷被逼退下火線，令球隊的困境加劇。

儘管結果令人失望，阿迪達賽後仍極力維護他的球員：「我愛我的球員們，以及他們在過去九個月所做的一切。難道我現在要因為一場敗仗而批評他們嗎？他們當中有部份人甚至可能根本不應在今日上陣。我絕不會這樣做。我會比以往任何時候都更要捍衛他們。如果有人需要為此負責，那個人就是我。我們面前還有今季最美好的賽程等著我們。」

兵工廠今季首陷低潮

阿迪達承認：「球季中總會有一、兩個困難時刻。這正是我們遇到的第一個有著相當困難程度的時期。」

今仗修咸頓憑藉史超活（Ross Stewart）的入球先開紀錄，雖然阿仙奴其後由後備上陣的基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）扳平，但修咸頓的另一位後備奇兵查理斯（Shea Charles）攻入致勝一球，將「兵工廠」淘汰出局，昂然殺入溫布萊的準決賽。

六季未奪足總盃

曾經在七季內四奪足總盃的阿仙奴，如今已連續六季無緣此項錦標。展望未來，阿仙奴將在歐聯八強對陣葡超的士砵亭，而在英超聯賽中，他們仍手握九分領先優勢，繼續為自2020年以來的首個重要錦標而奮鬥。阿迪達激勵球隊：「現在是時候站起來，負起責任，並像我們整個賽季所做的那樣，交出表現。」