足總盃｜夏蘭特連中三元 曼城4:0大勝利物浦強勢闖四強

「魔人」艾寧夏蘭特（Erling Haaland）上演帽子戲法，帶領曼城在足總盃八強戰中，主場以4:0大炒到訪的利物浦，連續第八季殺入準決賽，再度刷新紀錄。

今仗於伊蒂哈德球場上演，曼城憑藉夏蘭特的「連中三元」及安東尼施美安（Antoine Semenyo）的錦上添花，輕鬆晉級，繼續向衛冕本土三冠王的目標邁進。

夏蘭特連中三元

反觀利物浦則經歷了一個慘淡的下午，延續了今季的低迷表現。更令他們沮喪的是，核心射手沙拿（Mohamed Salah）主射十二碼被對方門將查福特（James Trafford）神勇撲出。這亦是沙拿宣佈季尾離隊後首次上陣，無疑不是他所希望的告別序曲。這次大敗，也讓利物浦主帥史諾（Arne Slot）在接下來作客巴黎聖日耳門的歐聯大戰前，面臨更沉重的壓力。

比賽初段雙方勢均力敵，但當曼城取得領先後，便完全掌控了戰局。上半場37分鐘，華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）在禁區內犯規踢跌尼高奧萊利，球證直指十二碼點，夏蘭特操刀中鵠，射入他近七場比賽的第二球，亦是今季的第31個入球為藍月先開紀錄。上半場補時階段，夏蘭特接應施美安右路底線傳中頭槌破網，將比分擴大。

沙拿十二碼宴客

換邊後，曼城50分鐘由施美安接應卓基妙傳，禁區左邊施射破網，將比數拉開至3:0。7分鐘後，夏蘭特再接應尼高奧利傳送，禁區中路勁射中楣底彈入，完成他加盟曼城後的第12次帽子戲法，為球隊鎖定4:0的勝局。

儘管利物浦其後因對手犯規獲得十二碼，但沙拿的射門被查福特擋出，未能為球隊「破蛋」。最終曼城在主場4:0輕鬆淘汰利物浦晉級四強。