2026世界盃｜尼馬世界盃夢再蒙陰影 涉性別歧視言論或遭停賽10場

巴西球星尼馬（Neymar）的世界盃之夢，再遇重大打擊！據巴西傳媒報導，這位34歲的巨星，因在賽後訪問中，對球證發表了涉嫌性別歧視的言論，正面臨巴西足總的調查，最高可能被罰停賽10場。考慮到他早已被排除在最新一期的國家隊大軍之外，這次的禁賽危機，無疑令他躋身世界盃決賽週名單的希望雪上加霜。

「月經來潮」言論惹禍

事件發生在上周日尼馬所效力的山度士，在巴西甲組聯賽中以2:0擊敗雷莫。賽後，尼馬因在比賽中領到其近四場比賽的第三面黃牌，將會自動停賽一場。他在接受訪問時，對球證森芭奧Savio Pereira Sampaio的判決大表不滿。

「這張牌不公平，我在比賽結束時，遭到了一次危險、不必要的攔截，」尼馬說，「那不是第一次，而是第三或第四次。我去抗議，然後就領到了一張黃牌。」

隨後，他發表了具爭議性的言論：「那就是Savio，他今天醒來時，有點像『月經來潮』，然後就帶著那種狀態上場。他想成為比賽的明星，他對球員極不尊重，他不說話，不討論任何事情，他是那種支配比賽、想控制一切的人。」

尼馬在訪問中，更被聽到笑著說出「de chico」一詞。據ESPN巴西分部報導，「de chico」一詞源於「chiqueiro」，意指「豬欄」，暗指月經是骯髒和不潔的東西。

這番言論隨即引發了外界的強烈批評，不少人指責尼馬的言論帶有性別歧視。據巴西傳媒報導，尼馬現正因此言論而面臨調查，若被裁定發表歧視性言論，以及批評球證，他最高可能被罰停賽5至10場。

世界盃夢想岌岌可危

對於本已落選最新一期國家隊大軍的尼馬而言，這次的禁賽危機，無疑是致命的打擊。他原本希望在未來數週，憑藉在球會的出色表現，打動巴西國家隊教練安察洛堤（Carlo Ancelotti），以爭取一個世界盃席位。

然而，由於他已確定將會停賽一場，若再被追加長期禁賽，他在5月11日安察洛堤公布世界盃初選名單前，將僅餘下極少數的比賽機會，去證明自己的狀態。