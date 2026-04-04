英超｜6奪每月最佳追平C朗曼聯紀錄 般奴：他是我的榜樣

曼聯中場核心般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）憑藉三月份的出色表現，再次當選英超每月最佳球員（Player of the Month）。今次已經是般費歷來第6次獲此殊榮，，追平了其國家隊隊友C朗拿度（Cristiano Ronaldo）所保持的紀錄，並列成為贏得該獎項次數最多的曼聯球員。

三月表現無可挑剔

31歲的般奴在三月份的四場英超比賽中，交出了2個入球及4次助攻的亮麗成績單，其卓越的表現，幫助領隊卡域克（Michael Carrick）的球隊，穩固了聯賽前五的位置，為爭奪來季歐聯資格，打下了堅實的基礎。

比肩C朗 僅次於三傳奇

在英超歷史上，只有三位球員阿古路（Sergio Aguero）、哈利卡尼（Harry Kane）及穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），贏得每月最佳球員獎的次數比般奴更多。而C朗拿度則是在2022年4月，其第二次效力曼聯期間，獲得其第六個該獎項。能夠與這位葡萄牙傳奇在曼聯的紀錄上看齊，對般奴而言，意義非凡。

以C朗為學習榜樣

般奴亦從不掩飾其對C朗的敬仰之情。在早前接受球會官網訪問時，直指C朗是他的學習榜樣：「C朗對我來說是一個輕易的選擇。他是葡萄牙人，我出生在1994年，從2000年起，每個人都看著他。他在這家球會贏得了金球獎，那是非常特別的事情。」

般奴更對C朗回歸曼聯的首場比賽，記憶猶新：「這裏所有球迷，永遠不會忘記那一天，當他對陣紐卡素時回來。那是一個難忘的日子。他回來了，攻入了兩球，看起來就像他從未離開過一樣。那天球場的氣氛太瘋狂了，可能是我經歷過最好的一次。圍繞著這件事(C朗回來)所創造的一切，他走進球場，他被介紹的方式，所有的一切，至今仍讓我起雞皮疙瘩。」