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英超｜加拿祖IG認愛！ 新歡為西班牙模特兒 傳媒爆料：已同居兼任碌卡

足球世界
更新時間：14:55 2026-04-04 HKT
發佈時間：14:55 2026-04-04 HKT

車路士阿根廷翼鋒阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）的感情生活，近日迎來了新篇章。這位年僅21歲的年輕球星，在個人的Instagram上，透過分享生活照的方式，首次公開了他與西班牙模特兒露芭絲(Adriana Lobaz)的戀人關係。


戲院爆谷相「洩蜜」

在剛過去的國際賽期間，加拿祖獲得了短暫的假期。他在其Instagram上，分享了一系列享受家庭樂及二人世界的照片。其中一張，正是其新歡露芭絲在戲院手持爆谷的照片，此舉被外界視為他正式「官宣」新戀情。
在其他的照片中，亦有加拿祖與其兩歲兒子安祖的溫馨合照。安祖是加拿祖與其前女友艾華加西亞(Eva Garcia)所生，兩人已於去年夏天分手。

傳媒爆料：已同居兼獲「無限卡」

隨著戀情浮出水面，西班牙記者安杜連更在一個直播節目中，大爆兩人的關係細節。他聲稱，露芭絲現已搬到倫敦，與加拿祖同居。他說：「加拿祖與露芭絲的關係有了新進展，她現正與他一同在倫敦生活，他更給了她一張沒有消費上限的信用卡，讓她可以隨心所欲地購物。」他更補充，兩人經常乘坐私人飛機，來往馬德里及倫敦之間。 

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