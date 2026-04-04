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英超｜車路士重罰安素未能儆百 輪到卡斯度向皇馬「送秋波」

足球世界
更新時間：14:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：14:00 2026-04-04 HKT

車路士領隊羅仙尼亞（Liam Rosenior）試圖整頓軍紀的「鐵腕」手段，似乎未能立即見效。就在球會宣布對安素費南迪斯（Enzo Fernandez）處以內部停賽兩場的重罰後，另一位身價過億的中場大將摩西斯卡斯度（Moises Caicedo），竟公然「踩界」，同樣向皇家馬德里「送秋波」，直言「在足球世界，你永遠不知道會發生什麼」，令車路士的紀律問題，火上加油。

卡斯度不排除轉戰西甲

在安素因「示愛」皇馬而被罰後，24歲的卡斯度似乎未有引以為戒，當被馬德里媒體《阿斯報》問及為「銀河艦隊」效力的可能性時，他拒絕排除轉戰西甲的可能性，並笑說：「在足球世界，你永遠不知道會發生什麼，不是嗎？」
卡些度隨後補充道：「我現在與車路士有合約。說實話，我還沒有認真考慮過其他球會，或離開倫敦。但好吧，最終，在足球世界你永遠不知道。我只想享受自己。我有合約，只要上帝允許，我想繼續踢球。之後，我們再看看會發生什麼。我有合約，但我們看看未來會怎樣。讓我們看看有什麼驚喜在等著我們。」
考慮到領隊羅仙尼亞才剛因類似言論而重罰了安素，卡斯度的這番言論，無疑是在「玩火」。

殺一未能儆百 軍心持續不穩

卡斯度的訪問，時機極為尷尬。就在數天前，安素因在直播中表示「非常喜歡馬德里」，而被領隊羅仙尼亞以「越過界線」為由，處以停賽兩場的處分。羅仙尼亞當時的果斷決定，被外界視為「殺一儆百」，意在向全隊上下傳遞一個清晰的訊息：任何挑戰球會權威的行為，都將受到嚴懲。
然而，卡斯度的這番言論，無疑令羅仙尼亞的努力，大打折扣。這亦反映了車路士更衣室內，可能存在更深層次的軍心不穩問題。

除安素及卡斯度之外，後衛古古雷拉（Marc Cucurella）亦曾公開向巴塞隆拿「示好」。儘管羅仙尼亞其後與他進行了閉門會議，試圖平息事件，但接二連三有主力球員發表爭議言論，已足以證明，車路士的內部管理，正亮起紅燈。

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