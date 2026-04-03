Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜車路士「殺一儆百」！ 安素公開「示愛」皇馬遭重罰停賽兩場

足球世界
更新時間：20:33 2026-04-03 HKT
發佈時間：20:33 2026-04-03 HKT

車路士領隊羅仙尼亞（Liam Rosenior）為整頓軍紀，決定「殺一儆百」！針對阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez）在國際賽期間，公然發表疑似「示愛」皇家馬德里的言論，球會已對其處以內部停賽兩場的重罰，以儆效尤。此舉明確顯示，在球隊戰績動盪之際，管理層絕不容忍任何挑戰球會文化及軍心的行為。

禍從口出 安素言論越界

安素費南迪斯在早前的直播中，當被問及希望在哪個城市生活時，直言「非常喜歡馬德里」，這番言論被外界廣泛解讀為向一直對他感興趣的皇家馬德里「隔空傳情」，在車路士內部引起了軒然大波。
領隊羅仙尼亞在周五的記者會上，證實了對安素的處分，並直言其言論已「越過了一條界線」。羅仙尼亞解釋：「我們與安素談過了，他將不會在對陣維爾港及曼城的比賽中上陣。對於安素來說，以那種方式說話是令人失望的。我認為這在我們的文化和我們想建立的東西方面，越過了一條界線，因此我們必須作出處分。」

軟硬兼施 警告意味濃厚

在重罰安素的同時，羅仙尼亞亦對另一位發表了爭議言論的球員古古列拿（Marc Cucurella），採取了較為溫和的處理方式。古古列拿早前曾公開質疑球會的轉會策略，羅仙尼亞選擇與他進行了半小時的閉門對話，提醒他應先透過內部渠道溝通。
這種「一硬一軟」的處理手法，明顯帶有「殺一儆百」的警告意味。安素的「示愛」言論，被視為對球會忠誠度的直接挑戰，因此受到嚴厲處分；而古古列拿的言論，則被定性為內部溝通問題。羅仙尼亞此舉，旨在向全隊上下傳遞一個清晰的訊息：任何有損球隊團結、挑戰球會權威的行為，都將會受到嚴懲。

羅仙尼亞：保護球會文化是首要

羅仙尼亞強調，作出這個決定是為了保護球會的文化，他說：「你必須保護，特別是這是一家有著成功傳統的勝利球會。你必須保護那種文化。我認為在這方面，那條界線在國際賽期間被越過了。」
這次果斷的「鐵腕」處罰，已足以向隊內所有球員敲響警鐘。在車路士爭奪歐聯資格的關鍵時刻，任何個人凌駕於球隊之上的行為，都將不被容忍。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
12小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
3小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
3小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
13小時前
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
23小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
2小時前
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
影視圈
19小時前
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
16小時前
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 每戶每月最多拎$1,610 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
生活百科
2026-04-04 11:53 HKT