英超｜車路士「殺一儆百」！ 安素公開「示愛」皇馬遭重罰停賽兩場

車路士領隊羅仙尼亞（Liam Rosenior）為整頓軍紀，決定「殺一儆百」！針對阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez）在國際賽期間，公然發表疑似「示愛」皇家馬德里的言論，球會已對其處以內部停賽兩場的重罰，以儆效尤。此舉明確顯示，在球隊戰績動盪之際，管理層絕不容忍任何挑戰球會文化及軍心的行為。

禍從口出 安素言論越界

安素費南迪斯在早前的直播中，當被問及希望在哪個城市生活時，直言「非常喜歡馬德里」，這番言論被外界廣泛解讀為向一直對他感興趣的皇家馬德里「隔空傳情」，在車路士內部引起了軒然大波。

領隊羅仙尼亞在周五的記者會上，證實了對安素的處分，並直言其言論已「越過了一條界線」。羅仙尼亞解釋：「我們與安素談過了，他將不會在對陣維爾港及曼城的比賽中上陣。對於安素來說，以那種方式說話是令人失望的。我認為這在我們的文化和我們想建立的東西方面，越過了一條界線，因此我們必須作出處分。」

軟硬兼施 警告意味濃厚

在重罰安素的同時，羅仙尼亞亦對另一位發表了爭議言論的球員古古列拿（Marc Cucurella），採取了較為溫和的處理方式。古古列拿早前曾公開質疑球會的轉會策略，羅仙尼亞選擇與他進行了半小時的閉門對話，提醒他應先透過內部渠道溝通。

這種「一硬一軟」的處理手法，明顯帶有「殺一儆百」的警告意味。安素的「示愛」言論，被視為對球會忠誠度的直接挑戰，因此受到嚴厲處分；而古古列拿的言論，則被定性為內部溝通問題。羅仙尼亞此舉，旨在向全隊上下傳遞一個清晰的訊息：任何有損球隊團結、挑戰球會權威的行為，都將會受到嚴懲。

羅仙尼亞：保護球會文化是首要

羅仙尼亞強調，作出這個決定是為了保護球會的文化，他說：「你必須保護，特別是這是一家有著成功傳統的勝利球會。你必須保護那種文化。我認為在這方面，那條界線在國際賽期間被越過了。」

這次果斷的「鐵腕」處罰，已足以向隊內所有球員敲響警鐘。在車路士爭奪歐聯資格的關鍵時刻，任何個人凌駕於球隊之上的行為，都將不被容忍。