2026世界盃｜FIFA再惹公憤！ 世界盃門票價錢再飆升 決賽最貴門票索價近9萬

國際足協（FIFA）在今夏世界盃的門票銷售策略，再次激起了全球球迷的怒火。在最新一輪的「最後階段」門票銷售中，球迷們不僅要面對漫長的排隊、系統技術故障等問題，更驚訝地發現，門票價格再次被大幅提高，其中最高級別的決賽門票，價格已飆升至1.099萬美元（近9萬港元），令無數球迷望門興嘆。

先到先得變價高者得

今次的銷售階段，是首次採用「先到先得」的方式，球迷無需再通過抽籤或特殊渠道，便可直接購買門票。然而，這個本應更公平的銷售方式，卻因FIFA採用的「動態定價」策略，而變了質。

在周三的銷售中，據《The Athletic》報導，在104場世界盃比賽中，有多達40場比賽的門票價格，相比之前階段有所上漲。當中，最令人咋舌的，是第一類別（Category 1）的決賽門票，價格已由去年十月首次發售時的6,370美元（約5萬港元），飆升至驚人的10,990美元（約8.6萬港元），漲幅驚人。

各級別門票全面加價

除了最高級別的門票，其他類別的門票價格亦有顯著升幅。第三類別（Category 3）的決賽門票，價格幾乎翻了一番，達到5,785美元（約4.5萬港元）；而第二類別（Category 2）的門票，亦被定價為7,380美元（約5.8萬港元）。即使是準決賽和八強賽事，其第一類別的門票價格，亦同樣有所上調。

就連分組賽的門票，亦未能倖免。在墨西哥及加拿大舉行的揭幕戰，其第一類別的門票價格，已升至2,985美元（約2.4萬港元），第二及第三類別的門票，則分別為2,260美元（約1.8萬港元）及1,410美元（約1.1萬港元）。

系統混亂 球迷苦不堪言

除了高昂的票價，FIFA的售票系統亦出現了嚴重的混亂。在銷售開始後，成千上萬的球迷湧入FIFA的官方網站，不少人需要排隊等候數小時，才能進入購票頁面。

更離譜的是，部分球迷在排隊後，竟被錯誤地引導至一個受密碼保護、專為周二才剛獲得世界盃資格的國家隊球迷而設的獨特銷售頁面。這意味著這些被「誤導」的球迷，需要重新回到「龍尾」，再次經歷漫長的排隊等待，令他們苦不堪言。而即使成功進入購票系統，大部分球迷亦因需求過大及價格飛漲，最終空手而回。

球迷怒火中燒

FIFA的這次門票銷售安排，已在社交媒體上引發了全球球迷的強烈不滿。他們普遍認為，FIFA利用球迷的熱情，不斷抬高票價，將這項全球盛事，變成了富人的專屬遊戲。面對外界的批評，FIFA至今仍未作出正式回應。