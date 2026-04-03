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港超聯｜理文和波痛失兩分 傑志下仗贏波即鎖定聯賽冠軍

足球世界
更新時間：18:52 2026-04-03 HKT
發佈時間：18:52 2026-04-03 HKT

周五於小西灣運動場上演的港超聯賽，東區主場以0：0賽和「二哥」理文。理文和波痛失兩分後17戰得35分，落後榜首傑志12分。尚餘5場聯賽，傑志下輪只要全取三分，便可憑較佳對賽成績提前鎖定聯賽冠軍。

今仗理文初段採取主動，東區則靠反擊製造威脅；安迪多次射門均被理文門將陳嘉豪沒收。下半場雙方繼續拉鋸未能打破僵局，最終和氣收場各取一分。全場最佳球員由東區中場安迪獲得，入場人數為1256人。 

今場理文和波痛失兩分，與榜首的傑志分差擴大至12分，聯賽只餘下五輪，故後者下周五（12日）於將軍澳運動場擊敗標準流浪，便可提前鎖定聯賽冠軍。然而，傑志力爭提前鎖定港超聯賽冠軍前，先要在下周二（7號）與理文在聯賽盃決賽直面交鋒，爭奪事隔十年首次復辦的聯賽盃。

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