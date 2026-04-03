港超聯｜理文和波痛失兩分 傑志下仗贏波即鎖定聯賽冠軍
更新時間：18:52 2026-04-03 HKT
發佈時間：18:52 2026-04-03 HKT
發佈時間：18:52 2026-04-03 HKT
周五於小西灣運動場上演的港超聯賽，東區主場以0：0賽和「二哥」理文。理文和波痛失兩分後17戰得35分，落後榜首傑志12分。尚餘5場聯賽，傑志下輪只要全取三分，便可憑較佳對賽成績提前鎖定聯賽冠軍。
今仗理文初段採取主動，東區則靠反擊製造威脅；安迪多次射門均被理文門將陳嘉豪沒收。下半場雙方繼續拉鋸未能打破僵局，最終和氣收場各取一分。全場最佳球員由東區中場安迪獲得，入場人數為1256人。
今場理文和波痛失兩分，與榜首的傑志分差擴大至12分，聯賽只餘下五輪，故後者下周五（12日）於將軍澳運動場擊敗標準流浪，便可提前鎖定聯賽冠軍。然而，傑志力爭提前鎖定港超聯賽冠軍前，先要在下周二（7號）與理文在聯賽盃決賽直面交鋒，爭奪事隔十年首次復辦的聯賽盃。
最Hit
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
2026-04-03 19:21 HKT
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
2026-04-04 11:53 HKT