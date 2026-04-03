女子歐聯｜巴塞「國家打吡」強勢延至女足 女子歐聯炒皇馬「六蛋」 兩回合狂數12:2闖4強

巴塞隆拿在「國家打吡」中的統治力，已從男子足球，完全複製至女子足球層面！在周四的女子歐洲聯賽冠軍盃（女子歐聯）八強次回合賽事中，巴塞隆拿女足在魯營球場超過六萬名球迷的見證下，再向次皇家馬德里派出「六蛋」，兩回合合計以12:2的懸殊比數，強勢晉級四強。

一周內三殺皇馬

這已是巴塞女足在短短八日內，第三次擊敗皇家馬德里。上周四的首回合比賽中，巴塞作客已大勝6:2，基本鎖定晉級資格。而在四天前，她們亦在女子西甲聯賽中，以3:0輕取皇馬，將聯賽榜的領先優勢，擴大至13分。今仗的再次大勝，徹底粉碎了皇馬女足的最後一絲希望。

隊長佩迪雅絲入球賀500場里程碑

今仗在魯營球場上演的次回合大戰，吸引了多達60,067名球迷入場觀戰，氣氛熾熱。為巴塞女足揭開今場「大屠殺」序幕的，正是迎來其球會生涯第500次上陣的隊長佩迪雅絲（Alexia Putellas）。她在開賽僅8分鐘，便把握隊友柏佐（Ewa Pajor）的射門被撲出後，門前補中，為球隊打開紀錄。

此後，巴塞女足的攻勢一發不可收拾，嘉咸漢臣（Caroline Graham Hansen）、柏莉迪絲（Irene Paredes）及柏佐先後建功，令球隊在半場已遙遙領先4:0。換邊後，嘉咸漢臣再入一球個人梅開二度，最後由布格絲（Esme Brugts）近門為巴塞埋齋鎖定淨勝6:0。

皇馬全場零中框

皇家馬德里女足今仗在攻防兩端，均被完全壓制。她們的後防線在巴塞的強大攻勢下，顯得手足無措、漏洞百出。更令人尷尬的是，她們全場竟未能錄得任何一次中目標的射門，絕對是被技術性擊倒。經此一役，巴塞女足在與皇馬女足的25次交鋒中，取得了24勝的壓倒性優勢，盡顯其在西班牙女子球壇的無敵霸氣。

四強硬撼拜仁慕尼黑

在輕鬆晉級四強後，三屆女子歐聯冠軍巴塞隆拿，將會硬撼德國勁旅拜仁慕尼黑。拜仁女足在另一場八強賽事中，以總比數5:3淘汰了曼聯，成功晉級。