英超｜熱刺新帥迪沙比「跪低」 就「格連活特言論」向球迷道歉

剛剛接過熱刺帥印的意大利籍領隊迪沙比（Roberto De Zerbi），上任後的第一要務，竟不是研究戰術，而是要先平息球迷的怒火。由於他過往在執教馬賽時，曾就格連活特（Mason Greenwood）事件發表過具爭議性的言論，其任命在熱刺球迷群體中，引發了強烈的反彈。對此，迪沙比在首次以熱刺主帥身份接受訪問時回應，強調自己「從無意淡化對女性的暴力問題」，並對其言論可能冒犯到任何人，表示歉意。

舊言論惹禍 球迷組織發聲明

迪沙比在執教馬賽期間，曾公開為當時效力其麾下的格連活特辯護，稱他為「好人」，並為其在英格蘭的遭遇感到「悲傷」。這番言論，在迪沙比被傳將接掌熱刺後，被球迷組織翻出，並引發了軒然大波。

熱刺球迷信託基金（THST）在迪沙比的任命被確認後，隨即發表聲明，指其言論極其不當，並對相當一部分球迷構成了嚴重冒犯，更稱這會在球迷之間造成分裂。多個球迷團體，包括「Women of the Lane」、「Proud Lilywhites」及「Spurs Reach」，更發起了「向迪沙比說不」（No to Roberto De Zerbi）的運動。

迪沙比：我為冒犯任何人感抱歉

面對球迷的強烈不滿，迪沙比在其首次球會官方訪問中，選擇了正面回應。他以其母語意大利語，嚴肅地表示：「我從無意淡化對女性的暴力問題，或更廣泛地說，對任何人的暴力問題。在我的生活中，我總是為那些更脆弱、更易受傷害的人挺身而出。我一直堅持站在那些最危險的人的一邊。認識我的人都知道，我不是那種為了贏得更多比賽或多一個冠軍而妥協的人。如果我在這個問題上冒犯了任何人的感情，我感到抱歉。我有一個女兒，我對這些事情非常敏感，而且我一直都是。我希望隨著時間的推移，人們會更了解我，並會明白，在那一刻，我並無意表明立場。」

臨危受命 承諾「無論如何」留隊

迪沙比在熱刺僅領先降班區一分的危急關頭接手球隊，他將面臨在餘下七場比賽中，帶領球隊成功護級的艱鉅任務。儘管如此，他仍對球會展現了其長期承諾，強調自己與球會簽訂了五年合約，並表示「無論如何」，下季他仍會是熱刺的領隊。

他形容，這次執教是其「職業生涯中最重要的挑戰」。他表示，在現階段，球隊沒有太多時間去鑽研複雜的戰術理念，當務之急是「在場上要有良好的組織，無論有球還是無球」。

迪沙比上任後的首場比賽，將是4月12日作客對陣新特蘭，而他在熱刺主場的「地標戰」，則將是4月18日，倒戈其舊東家白禮頓。