2026世界盃｜意大利出局餘波未了！ 足總主席、保方相繼辭職 加度素帥位亦凍過水

意大利國家隊在世界盃附加賽中，爆冷不敵波斯尼亞，連續第三屆無緣決賽週，這場災難性的失利，正以前所未有的規模，動搖著整個意大利足壇。在賽後，意大利足總（FIGC）主席格拉維拿（Gabriele Gravina）及國家隊代表團團長、傳奇門將保方（Gianluigi Buffon）已相繼宣布辭職，而主帥加度素（Gennaro Gattuso）的帥位，亦同樣「凍過水」，預計將會跟隨二人離任。

足總高層「跳船」 加度素勢跟隨

在兵敗波斯尼亞後，意大利足總內部隨即召開緊急會議，令人意外的是，足總主席格拉維拿在會議上，竟先行要求加度素留任，但數小時後，他卻宣布辭去主席一職。緊接著，作為代表團團長的保方，亦迅速宣布辭職，形容此舉是「負責任的行為」。

意大利傳媒普遍預計，加度素將會在未來數天內，決定自己的去向，但外界相信，他跟隨格拉維拿及保方離任，已是無可避免。有報導指，加度素可能會留任至六月的友誼賽，以便足總有更多時間物色新帥。

文仙尼、干地成接任熱門

隨著加度素隨時離任，其繼任人選亦已浮出水面。《羅馬體育報》指出，兩位前意大利主帥文仙尼（Roberto Mancini）及干地（Antonio Conte），已成為接掌「藍衣軍團」的兩大熱門。

文仙尼曾帶領意大利贏得2020年歐國盃冠軍，但亦是帶隊無緣2022年卡塔爾世界盃的「罪人」。他在去年辭去意大利主帥一職後，曾與足總發生法律糾紛，但隨著格拉維拿的離任，他回歸的障礙據報已被掃除。

干地則在2014至2016年間執教意大利，並帶領一支被評為「最弱」的藍衣軍團，在2016年歐國盃殺入八強，其執教能力備受肯定。

在附加賽中領紅牌被逐的國際米蘭中堅巴斯東尼（Alessandro Bastoni），賽後成為了部分球迷洩憤的對象，他與其家人更遭受了惡意的網絡攻擊。前國米及意大利名宿貝高美（Beppe Bergomi）甚至擔憂，巴斯東尼為了自身安全，可能需要離開意大利。