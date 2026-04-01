友誼賽｜英格蘭0：1日本 比克福特922分鐘不失球紀錄告終

英格蘭在世界盃前最後一場主場友賽遭遇挫折。周二在溫布萊球場，領隊杜曹在隊長哈利簡尼缺陣下大變陣，最終受制於日本隊的高效反擊，以0：1告負。「三獅軍團」門將比克福特保持了922分鐘的國際賽不失球紀錄，劃上句號。

杜曹「偽九號」實驗失敗

由於哈利卡尼在訓練中受傷缺陣，杜曹今仗大膽起用科頓擔任「偽九號」，並相比上仗賽和烏拉圭時，有多達10個正選變動。然而，缺乏默契的陣容令英格蘭攻勢顯得雜亂無章，科頓在不熟悉的崗位表現掙扎，上陣不足1小時便被蘇蘭基入替。

日本作客擊敗英格蘭。美聯社

杜曹「偽九號」實驗失敗。美聯社

卡尼訓練中受傷，科頓今場踢「偽九號」。美聯社

三笘薰終結比克福特的的不失球紀錄。美聯社

全場唯一入球出現於23分鐘。高爾彭馬在中場失掉控球權，日本隨即展開快攻，效力白禮頓的三笘薰接應傳送，冷靜射破比克福特十指關。這是比克福特在國際賽連續10場保持「清白之身」後，首次失守，紀錄停留在922分鐘。

艾利洛安達臣射門中楣

英格蘭今仗並非全無機會，其中艾利洛安達臣表現較為搶鏡，曾有攻門中楣彈出。末段哈利馬古尼的頭槌攻門亦被對手後衛菅原由勢在門線前解圍。日本門將鈴木彩艷亦先後化解了拉舒福特及其他英軍主力的攻勢，力保1：0的勝果。