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英超｜車路士再有戰將欲離隊？古古列拿：很難向巴塞說不

足球世界
更新時間：04:49 2026-04-01 HKT
發佈時間：04:49 2026-04-01 HKT

車路士後衛古古列拿日前接受訪問，首度回應未來重返西甲的可能。這名出身自巴塞隆拿青訓的左閘坦言，雖然目前在英格蘭生活愉快，但若母會巴塞發出邀請，將會是「難以拒絕」的選擇。

繼隊友安素費南迪斯早前向阿根廷媒體透露，考慮移居馬德里後，古古列拿亦被問及回鄉意願。他直言：「西班牙始終是我的家。雖然我現在在英國很開心，但如果像重返巴塞這樣的事真的發生，那確實很難拒絕，儘管這需要考慮家庭因素。目前我沒想太多，若發生了再作決定。」

古古列拿直言難以拒絕巴塞。美聯社
古古列拿直言難以拒絕巴塞。美聯社
安素費南迪斯早前表示考慮移居馬德里，今次到古古列拿不排隊返回巴塞。美聯社
安素費南迪斯早前表示考慮移居馬德里，今次到古古列拿不排隊返回巴塞。美聯社

除了轉會傳聞，古古列拿還提及了早前鬥紐卡素時的「奇景」；當時車路士球員按照領隊羅仙尼亞的要求，在開賽前於中圈圍着皮球集結以示團結，但球證泰亞利卻被發現動也不動地站在球員圍攏的中心點。古古列拿向《The Athletic》批評泰亞利的行為極其缺乏尊重：「他不喜歡溝通，而是選擇留在我們中心。我認為他只是想尋找屬於他的『表演時刻』。」

羅仙尼亞新政：心理教練建議「尊重皮球」

車路士主帥羅仙尼亞透露，這個在中圈圍攏的儀式是由後勤團隊中的心理教練建議，旨在提升球隊的凝聚力並展現領導力，「尊重皮球」是核心理念。古古列拿補充指，由於球隊目前缺乏經驗豐富的資深球員，這類心理建設有助於向外界展示球隊更強大的形象，但遭到球證的冷對待。

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