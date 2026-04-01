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英超｜熱刺宣布迪沙比接掌帥印 簽約5年

足球世界
更新時間：04:10 2026-04-01 HKT
發佈時間：04:10 2026-04-01 HKT

熱刺任命今季第3名領隊。繼湯馬士法蘭克和杜陀後，到迪沙比接過熱刺帥印，雙方簽約5年。迪沙比的首要任務，是領軍在尚下7場聯賽中，保住來季英超席位。

杜陀被熱刺解僱。美聯社
杜陀被熱刺解僱。美聯社
熱刺任何迪沙比為新帥。美聯社
熱刺任何迪沙比為新帥。美聯社
熱刺為護級而戰。美聯社
熱刺為護級而戰。美聯社

熱刺發表官方聲明，任命迪沙比為新任主帥。迪沙比表示：「我非常榮幸能加入這間優秀的足球會，它是世界上規模最大、最負盛名的球會之一。在與球會領導層的所有討論中，他們對未來的雄心都非常明確，就是建立一支有能力取得偉大成就的球隊，並以能讓球迷感到興奮和激舞的足球風格來實現目標。我來到這裏是因為我相信這份雄心，並簽下了長期合約，將傾盡全力去實現它。」

首場領軍作客新特蘭

迪沙比與熱刺簽約5年，他的首要任務是帶領熱刺護級；熱刺目前排第17位，僅領先降班區1分。迪沙比說：「我們短期的首要任務是提升英超聯賽的排名，在賽季最後一場比賽的鳴哨聲響起前，這將是我們全部的焦點。我期待著踏入訓練場與球員們一起工作，以達成這個目標。」迪沙比尚餘7場完成這個任務，他第一場領軍將是4月12日作客新特蘭。

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