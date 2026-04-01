亞盃外｜港隊亞盃外謝幕戰惜敗印度 暫代主帥盧比度：落敗感難受但樂見新星崛起

港隊周二作客印度出戰亞洲盃外圍賽C組最後一輪賽事，港隊最終以1:2惜敗印度，並以2勝2平2負完結今屆外盃外征程，暫代主帥盧比度賽後表示對落敗感難受，但在比賽上仍然有值得肯定的地方，例如有新的面孔和可預見的新星崛起。

盧比度：年輕球員正在崛起

今戰港隊作客印度入局較慢，到下半場早段曾一度落後2:0，但到中段狀態回暖，由艾華頓為港隊攻入戰首球後，港隊攻勢明顯增強亦創造出不少具威脅攻勢，可惜未能再入一球扳平，收官戰以1:2惜敗印度。而暫代主帥盧比度賽後表示今次失利在不同角度看有得亦有失，並指當然會想贏，比賽的一部分也表現得不錯，尤其是今次有不少新面孔在如此高水平的賽場上亮相，因此心情更感矛盾：「因此心情很複雜，輸球很難接受，因為來現場支持的球迷沒能看到勝利，但另一方面我們也有一些值得肯定的地方，比賽中某些時刻表現得很好，而最重要的是有一些年青有天賦的球員正在崛起。」

而另外當地記者亦特別關注歸化球員，盧比度則坦言外地球員理論上比本地球員強，不然帶進來也沒有意思，他亦直言現在的歸化並不容易，因為他們需要長期逗留在一個地方，在逗留久時間夠時可能年齡已經不符合資格，因此獲得歸化球員亦更困難。