Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亞盃外｜港隊亞盃外謝幕戰惜敗印度 暫代主帥盧比度：落敗感難受但樂見新星崛起

足球世界
更新時間：08:00 2026-04-01 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-01 HKT

港隊周二作客印度出戰亞洲盃外圍賽C組最後一輪賽事，港隊最終以1:2惜敗印度，並以2勝2平2負完結今屆外盃外征程，暫代主帥盧比度賽後表示對落敗感難受，但在比賽上仍然有值得肯定的地方，例如有新的面孔和可預見的新星崛起。

盧比度：年輕球員正在崛起

今戰港隊作客印度入局較慢，到下半場早段曾一度落後2:0，但到中段狀態回暖，由艾華頓為港隊攻入戰首球後，港隊攻勢明顯增強亦創造出不少具威脅攻勢，可惜未能再入一球扳平，收官戰以1:2惜敗印度。而暫代主帥盧比度賽後表示今次失利在不同角度看有得亦有失，並指當然會想贏，比賽的一部分也表現得不錯，尤其是今次有不少新面孔在如此高水平的賽場上亮相，因此心情更感矛盾：「因此心情很複雜，輸球很難接受，因為來現場支持的球迷沒能看到勝利，但另一方面我們也有一些值得肯定的地方，比賽中某些時刻表現得很好，而最重要的是有一些年青有天賦的球員正在崛起。」

而另外當地記者亦特別關注歸化球員，盧比度則坦言外地球員理論上比本地球員強，不然帶進來也沒有意思，他亦直言現在的歸化並不容易，因為他們需要長期逗留在一個地方，在逗留久時間夠時可能年齡已經不符合資格，因此獲得歸化球員亦更困難。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
正義女神丨陳煒兒子「高成彬」成首集MVP 26歲劉倬昕係犯罪學碩士 運動健將代表香港出戰
正義女神丨陳煒兒子「高成彬」成首集MVP 26歲劉倬昕係犯罪學碩士 運動健將代表香港出戰
影視圈
14小時前
伊朗局勢｜特朗普：美軍或2至3週內撤出伊朗 伊朗總統：願在獲得保障下結束戰爭｜持續更新
01:40
伊朗局勢｜特朗普：美軍或2至3週內撤出伊朗 伊朗總統：願在獲得保障下結束戰爭｜持續更新
即時國際
2小時前
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
校園淪活春宮︱神戶一小學男女教師被揭「激戰」十多次 辯稱「氣氛到無法自制」
校園淪活春宮︱神戶一小學男女教師被揭「激戰」十多次 辯稱「氣氛到無法自制」
即時國際
15小時前
施明離世丨難忍李家鼎性格火爆 離婚後獨力帶子赴美 堅拒復合直認難做朋友：只係嗰仔嘅爸爸
施明離世丨難忍李家鼎性格火爆 離婚後獨力帶子赴美 堅拒復合直認難做朋友：只係嗰仔嘅爸爸
影視圈
20小時前
筲箕灣嘉亨灣單位傳「災難級」異味 驚動鄰居報案 屋主網上揭來源竟是「它」。Threads @ szeewing311圖片
筲箕灣嘉亨灣單位傳「災難級」異味 驚動鄰居報案 屋主網上揭來源竟是「它」
突發
3小時前
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
生活百科
22小時前
伊朗局勢｜特朗普發文飆罵眾國避戰 稱美軍不再援手：要石油自己去霍峽搶 
即時國際
4小時前
六合彩｜頭獎1500萬今晚攪珠 即睇10大最幸運投注站
六合彩︱頭獎1500萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
11小時前