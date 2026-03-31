2026世界盃｜世界盃前72日大地震！ 加納怒炒主帥艾度

在距離2026年世界盃決賽周僅剩72日的關鍵時刻，加納足總（GFA）突然投下震撼彈，於周一加納友賽1:2不敵德國之後宣布即時解僱國家隊主帥艾度（Otto Addo），為加納世界盃前景蒙上了一層厚厚的陰影。

友賽四連敗成導火線

加納足總在其官方網站上發布聲明，簡短地宣布與艾度分道揚鑣，但並未透露其繼任人選，亦未解釋解僱的原因。然而，外界普遍相信，球隊近期在友誼賽中的糟糕表現，是導致艾度烏紗不保的直接原因。

在剛過去的國際賽期，加納先作客奧地利慘敗1:5，周一再於斯圖加特以1:2不敵德國，錄得友誼賽四連敗的劣績，表現令人失望。

二進宮僅數月被炒

諷刺的是，這已是艾度第二次執教加納國家隊。在2022年，他曾以臨時領隊身份，帶領加納出戰卡塔爾世界盃，當時球隊雖在分組賽擊敗韓國，但最終仍未能出線。2024年3月，多蒙特同意提早結束與艾度的合約，讓他能全職重返加納國家隊，再次執起教鞭。豈料，這次「二進宮」的蜜月期極為短暫，僅僅數月後，便因戰績不佳而被解僱。

德國出生的加納國腳

在德國漢堡出生的艾度，球員時代曾隨多蒙特贏得德甲冠軍，亦曾代表加納國家隊出戰2006年世界盃。其豐富的德甲經驗及對加納足球的深厚認識，曾被外界寄予厚望。如今在世界盃前夕黯然下台，不僅令其個人感到失望，亦令加納隊的備戰計劃陷入一片混亂。在如此短時間內，加納足總能否找到合適的「救火教練」，將直接影響他們的世界盃成績。