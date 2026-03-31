英超｜車路士現星散危機？ 古古列拿不諱言難拒巴塞隆拿「回家」誘惑

車路士今季戰績未如理想，不僅在歐聯出局，聯賽前五位置亦岌岌可危，球隊內部的動盪似乎正逐漸浮現。繼早前中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez）對未來表示不確定後，後防主力古古列拿（Marc Cucurella）近日亦坦承，若其母會巴塞隆拿提出邀請，他將難以拒絕，令「藍軍」今夏可能面臨的「星散」危機，再添一重陰影。

國際賽期吐心聲 暗示離隊可能

現正隨西班牙國家隊備戰友誼賽的古古列拿，在巴塞隆拿主場魯營球場接受訪問時，被直接問及重返母會的可能性。這位出身自巴塞青訓系統的後衛，並未排除離隊的選項：「如果那種情況（巴塞的邀請）真的出現，是很難拒絕的，我將不得不認真考慮。這不僅僅是我個人的事，我亦要考慮我的家人。我們會一起決定，什麼對我們是最好的。」

安素前途未卜 軍心不穩

古古列拿的這番言論，令車路士更衣室的不穩定因素再度升溫。在今次的國際賽期間，他已非第一位對前途表達曖昧態度的「藍軍」球員。其中場隊友阿根廷國腳安素費南迪斯，早前亦曾對其在史丹福橋的未來，表達了不確定性。雖然另一位中場大將摩西斯卡些度（Moises Caicedo）重申了對球會的承諾，但一再有主力球員對離隊持開放態度，無疑已為球隊的未來敲響了警鐘。

強調目前快樂 留有餘地

儘管對「回家」持開放態度，但古古列拿亦為自己的言論留有餘地，強調他目前在車路士過得「非常快樂」，並表示會將回歸西班牙的問題，留待數年後再說。

這位在2022年以6000萬英鎊高價加盟車路士的27歲後衛，今季已為球隊在各項賽事中上陣41次，是後防線上不可或缺的一員。然而，若車路士最終未能取得來季歐聯資格，加上更衣室內的不穩定氣氛，恐怕將難以留住這位心繫魯營的西班牙守將，一場潛在的「星散」危機，已在史丹福橋悄然醞釀。