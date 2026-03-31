英超｜熱刺聘迪沙比掀名宿激辯 舒活：非穩妥之選 奧哈拉：球迷應面對現實

深陷護級漩渦的熱刺，在解僱領隊杜陀（Igor Tudor）後，積極尋找新帥「救火」。據悉，白禮頓前領隊迪沙比（Roberto De Zerbi）已成為球會的頭號目標，雙方更已進行了多次會談。然而，這個潛在的任命卻在熱刺名宿之間引發了一場激烈的辯論，舒活指迪沙比風格不合打護級戰，恐有降班危機，奧哈拉則叫熱刺球迷面對現實。

舒活、丹尼梅菲恐有降班風險

熱刺名將兼前領隊舒活（Tim Sherwood）對迪沙比的任命，表達了強烈的質疑。他認為，在球季僅剩七場的危急關頭，熱刺需要的是一雙「穩妥的手」，而迪沙比以其大開大合的進攻風格著稱，絕非「穩妥之選」。

舒活解釋：「我喜歡他，我真的很喜歡他的個性。幾個月前我說過，他將會是入主熱刺的人選。長遠來看，我會選擇他而不是普捷天奴，因為他踢的是熱刺球迷想看的風格，但不是現在。現在不需要這種風格，他們現在需要的是穩妥。這遠非穩妥之選。他的球隊可以很開放，在某些比賽中會被痛擊，在現在到球季結束之間，你不能被痛擊。」

另一位熱刺名宿丹尼梅菲（Danny Murphy）亦表達了類似的憂慮。他讚揚迪沙比在白禮頓的工作，但亦指出，若他在熱刺試圖複製其在白禮頓的戰術，球隊可能會因此降班。他說：「如果你告訴我在接下來的七場比賽中，我會選擇戴治（Sean Dyche）還是迪沙比，我會說戴治。」

奧哈拉力撐：球迷應停止抱怨

然而，並非所有名宿都對迪沙比持懷疑態度。前熱刺中場奧哈拉（Jamie O'Hara）則力排眾議，對迪沙比的任命表示全力支持，並敦促熱刺球迷面對現實：「我對那些不想要他的熱刺球迷，感到有點惱火和失望。我們活在什麼星球上？他是一位頂級的英超領隊，他踢著精彩的足球。我們不是在談論哈利烈納（Harry Redknapp）。我們得到的是一位頂級領隊。」

他續說：「我不理解那種認為我們對迪沙比來說太好的說法，這太瘋狂了。」他認為，熱刺球迷應該停止對這個任命的抱怨。

戴倫賓特：格連活特事件成隱憂

另一位名宿戴倫賓特（Darren Bent）則從另一角度，提出了他的擔憂。他指出，迪沙比在馬賽期間，在重建格連活特（Mason Greenwood）的聲譽方面所扮演的角色，可能會成為一個潛在的爭議點。