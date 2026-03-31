友誼賽｜烏達夫絕殺 德國2：1力克加納迎7連勝

2026世界盃進入倒數階段，德國國家隊繼續展現出強大的爭冠氣勢。周一晚於史特加MHP競技場舉行的國際友誼賽中，德國隊憑夏維斯（Kai Havertz）及效力史特加的前鋒丹尼斯烏達夫（Deniz Undav）的入球，以2：1擊敗加納，將各項賽事連勝紀錄延長至第7場。

丹尼斯烏達夫為德國奠定勝局。美聯社

夏維斯為德國先開紀錄。美聯社

德國主帥拿高士文。美聯社

夏維斯12碼先開紀錄

主場作戰的德國隊開局即狂攻，夏維斯與域斯（Florian Wirtz）頻頻策動攻勢，但禾達美特（Nick Woltemade）多次錯失良機。上半場尾段，德國隊的圍攻終獲回報，安祖路史迪拿（Angelo Stiller）的射門擊中加納後衛手臂，經VAR介入後獲判12碼，由夏維斯操刀一蹴而就，助「日耳曼軍團」領先1：0。

下半場領隊拿高士文（Julian Nagelsmann）調入史特加前鋒烏達夫，引發史特加全場球迷歡呼。然而，加納在比賽後段發動反擊，由法達胡（Abdul Fatawu）接應橫傳追成1：1。就在和局已定之際，第88分鐘，入替的利萊辛尼（Leroy Sané）接應哥列斯卡（Leon Christoph Goretzka）傳中頭槌二傳，最終烏達夫於後柱接應射入絕殺球，助德國以2：1險勝，將他們國際賽連勝紀錄延續至7場。