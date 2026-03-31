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英超｜馬杜基膝部受傷恐缺陣大戰　阿仙奴3主將齊傷

足球世界
更新時間：06:07 2026-03-31 HKT
發佈時間：06:07 2026-03-31 HKT

阿仙奴正陷入嚴重的國際賽傷病潮。馬杜基在上周五代表英格蘭出戰烏拉圭時受傷離場，目前膝部傷勢成疑，極大機會缺席本周六對修咸頓的足總盃8強，甚至無緣4月7日鬥士砵亭的歐聯首回合大戰。

馬杜基在英格蘭賽和烏拉圭的賽事中受傷。美聯社
馬杜基在英格蘭賽和烏拉圭的賽事中受傷。美聯社
馬杜基對阿仙奴的進攻極為重要。美聯社
馬杜基對阿仙奴的進攻極為重要。美聯社
阿迪達對陣中球員出戰國家隊賽事的狀況甚為關心。美聯社
阿迪達對陣中球員出戰國家隊賽事的狀況甚為關心。美聯社

24歲的馬杜基在上周五以1：1戰平烏拉圭的比賽中，於38分鐘與對方球員碰撞後倒地，隨後步履蹣跚地由查洛保雲（Jarrod Bowen）入替。賽後，有記者拍到馬杜基戴著左膝護具離開溫布萊球場，令廠迷大為緊張。儘管英軍主帥杜曹（Thomas Tuchel）最初表示擔心，但周一改口指傷勢屬輕微，預計僅需休戰數日。自去年夏天從車路士加盟「兵工廠」以來，馬杜基已上陣31次射入7球，是領隊阿迪達在右路輪換布卡約沙卡（Bukayo Saka）的重要人選。

杜曹：冒險強留主力「毫無意義」

除了馬杜基，阿仙奴另外兩名核心布卡約沙卡及迪格蘭賴斯（Declan Rice）亦已提前離開英格蘭集訓營返回球會。杜曹強調兩人均有明顯不適感，在球季衝刺階段冒險上陣並不理智：「如果這是球季最後一場比賽，我們或會嘗試一切方法留人，但現階段承擔惡化傷情的風險是毫無意義的。」

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