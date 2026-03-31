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英超｜75%球迷反對 VAR 9成受訪者斥損害入球慶祝快感

足球世界
更新時間：05:59 2026-03-31 HKT
發佈時間：05:59 2026-03-31 HKT

英超視像裁判（VAR）自推行以來爭議不斷，足球球迷協會（FSA）最新公佈的一項調查結果顯示，高達75%的英超球會球迷反對繼續使用VAR。這項針對本球季20支頂級聯賽球隊、訪問近8000名球迷的調查指出，技術的引入非但沒有提升觀賽體驗，反而嚴重削弱了足球運動原始的激情與流暢度。

調查數據反映出球迷對VAR的極度不滿：91%的受訪者認為VAR損害了入球後自發性慶祝的快感；有90%的人不同意VAR改善了球場內的現場體驗。此外，即便是在電視機前的觀眾也難逃其害，94%的受訪者表示VAR讓觀看比賽變得不再愉快。FSA英超網絡經理Concannon直言：「足球的美妙在於那一瞬間的爆發，但VAR卻讓大家在慶祝時都要先看裁判臉色，這奪走了足球應有的意義。」

逾75%英超球迷反對VAR。美聯社
逾75%英超球迷反對VAR。美聯社
球迷認為VAR破壞了慶祝入球的快感。美聯社
球迷認為VAR破壞了慶祝入球的快感。美聯社
英超球證每周都成為球迷討論焦點。美聯社
英超球證每周都成為球迷討論焦點。美聯社

93%支持門線技術

儘管英超官方強調VAR旨在確保判決準確，但調查顯示72%的球迷並不認為裁判的執法因此變得更精準，74%的人則抱怨判決過程缺乏透明度。有趣的是，球迷並非盲目排斥科技，高達93%的人支持門線技術（Goal-line Technology），主因是其判決即時且非黑即白，不像 VAR 往往因「體毛越位」而引發無休止的爭論。

面對強大民意，英超官方回應指其內部研究顯示多數球迷仍支持保留VAR，但承認需要改善使用方式。然而，隨著數據顯示本季裁判及VAR錯誤有上升趨勢，加上今夏世界盃將進一步擴大VAR權力（如檢查角球及次黃牌），球迷與賽會之間的矛盾恐將進一步激化。

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