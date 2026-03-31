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英格蘭多名主力退隊　杜曹：不感憤怒但遺憾

足球世界
更新時間：05:07 2026-03-31 HKT
發佈時間：05:07 2026-03-31 HKT

英格蘭代表隊主帥杜曹（Thomas Tuchel）在周二友賽日本前夕表示，雖然陣中多名主力因傷退隊，但他對此並不感到憤怒。這是英軍在5月30日公佈世界盃決賽周大軍名單前的最後一次集訓，球員的健康狀況顯然成為教練團的首要考量。

自上周五1：1戰平烏拉圭後，英軍陣容遭遇重創，包括馬杜基（Noni Madueke）、迪格蘭賴斯（Declan Rice）、布卡約沙卡（Bukayo Saka）、史東斯（John Stones）及阿當禾頓（Adam Wharton）等多名核心球員悉數因傷退出。杜曹坦言：「我感到遺憾，但並非對球員不滿，而是遺憾未能讓所有人以最健康、最完美的精神狀態聚首。」

杜曹對陣中多名球隊退隊感到「遺憾」。美聯社
杜曹對陣中多名球隊退隊感到「遺憾」。美聯社
馬杜基於對烏拉圭的友賽中傷出。美聯社
馬杜基於對烏拉圭的友賽中傷出。美聯社
迪格蘭賴斯提早退隊返回球會。美聯社
迪格蘭賴斯提早退隊返回球會。美聯社

賽程密集體力透支 杜曹：球員渴望歸隊

面對季尾關鍵時刻，杜曹對球員的處境表示體諒：「這是3月底的現實情況，許多球員仍要在歐洲賽及各項盃賽雙線作戰。陣中有些球員本季的上陣時間已超越上季全季，體能確實令人擔憂。」儘管如此，杜曹強調隊內氣氛良好，不少傷兵甚至選擇留在集訓營接受治療而非立即回歸球會，足以證明球員們渴望為國效力的熱誠。

英格蘭將於6月出征美國、加拿大及墨西哥合辦的世界盃，決賽周前將與新西蘭及哥斯達黎加進行熱身。三獅軍團的世界盃征程將於6月17日展開，屆時首戰將對陣克羅地亞，隨後分別與加納及巴拿馬交鋒。

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