英超｜迪沙比傳即入主熱刺救火 擁護格連活特紀錄引球迷抗議

熱刺帥位劇情峰迴路轉！據消息指，熱刺正與前白禮頓主帥迪沙比深入談判。這名46歲的意大利教頭原本傾向季後才走馬上任，但由於熱刺以全英超最高薪領隊合約利誘，現已同意即時接手這支陷入泥沼的北倫敦球隊，雙方有望達成一份長期合約。

熱刺目前在英超處境極其險峻，2026年至今聯賽一勝難求，排名已跌至第17位，僅領先降班區1分。原本接替帥位的看守領隊杜陀上任僅44天，便在上周日以0：3慘負諾定咸森林後黯然離場。雖然會方因杜陀父親早前離世而給予數日緩衝期，但最終仍決定與其分道揚鑣，由行政總裁Vinai Venkatesham及體育總監Johan Lange全力物色繼任人。

熱刺在2026年於聯賽未嘗一勝。美聯社

杜陀在熱刺敗給諾定咸森林後被辭退。美聯社

據報迪沙比回心轉意，提早上任、立即成為熱刺主帥。法新社

46歲的迪沙比被譽為當今球壇最具創新力的「戰術大師」之一。他早年在意甲薩斯索羅打響名堂，以大膽的後場組織與極高控球率著稱。2022年接手白禮頓後，他將球隊歷史性帶入歐戰，其「迪沙比流」引誘對方逼搶再快速反擊的打法，曾獲哥迪奧拿高度評價。然而，他在今年2月離開法甲馬賽後一直賦閒，熱刺高層看中的正是他重塑球隊風格及立竿見影的執教能力，更決定以全英最高薪領隊的薪酬，希望他能即時上任。據外媒報道，現時迪沙比已傾向改變主意，決定提早成為熱刺主帥，帶領球隊走出護級深淵。

曾力撐格連活特 球迷組織發起抵制

然而，迪沙比的入主卻遭到不少熱刺球迷團體強烈反對。爭議源於迪沙比執教馬賽期間，曾高調簽下涉及企圖強姦及襲擊指控（後獲撤銷）的前曼聯前鋒格連活特。當時迪沙比公開稱讚格連活特是「好孩子」，並指其已為過去付出「沉重代價」。

熱刺官方LGBTQ+球迷組織「Proud Lilywhites」發表聲明，直指迪沙比的立場令人擔憂：「當一個身處領導位置的人公開為格連活特辯護，並試圖淡化事件嚴重性時，這傳遞了極其負面的訊號。」