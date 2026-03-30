英超｜車仔中場大腦心繫西甲？ 安素自爆「恨」住馬德里 轉投皇馬傳聞升溫

車路士球員安素費南迪斯（Enzo Fernandez）近日公開表示渴望到馬德里生活，隨即惹來外界熱議，盛傳他下季或會重磅轉投皇家馬德里。

🚨❗️ Enzo Fernández: “I’d like to live in Madrid. It’s a beautiful city, reminds me of Buenos Aires”.



When asked by @SpiderCarp23 about clubs there… Enzo ended up smiling and didn’t comment. pic.twitter.com/FNKDwKXHxz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2026

車路士球員安素費南迪斯（左）近日公開表示渴望到馬德里生活。路透社

車路士球員安素費南迪斯近日公開表示渴望到馬德里生活。路透社

車路士球員安素費南迪斯近日公開表示渴望到馬德里生活。路透社

車路士球員安素費南迪斯近日公開表示渴望到馬德里生活。路透社

這位車路士的中場大將近日在一個訪談節目中大爆，夢想在馬德里定居：「我真的很喜歡馬德里，那裡讓我想起布宜諾斯艾利斯。球員可以住在自己想住的地方，而我會選擇馬德里。我的英文還算過得去，但講西班牙文肯定讓我更自在。」

這位25歲阿根廷國腳在2023年初以破當時英超紀錄的1.21億歐元天價加盟車路士，今季穩坐車路士中場主力位置，上陣30場交出8個入球及3次助攻，但他對未來離開英超的意向似乎毫不掩飾。儘管安素與「藍軍」仍有長約在身，但這番言論無疑令他未來登陸班拿貝球場的傳聞進一步升溫。