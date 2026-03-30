英超│曼聯名將稱艾摩廉領軍表現唔算差 讚一功績：踢走多名冗員﹗

曼聯在看守主帥卡域克接手後，排名和表現大幅改善，完全將前任魯賓艾摩廉(Ruben Amorim)比下去。然而一代曼聯名將沙柏(Lee Sharpe)指艾摩廉領軍唔算太差，陣式的確有點怪異，但紅魔在他麾下取得進步，創造到很多入球機會。同時他指出艾摩廉踢走了很多態度差，或水平不達紅魔標準的球員，這點應記一功。

稱讚艾摩廉令球隊攻力大有改善

艾摩廉執教曼聯的14個月中，取得不少負面紀錄，當他於今年1月被炒時，球隊在英超排第6，但卡域克以看守主教練的身份接手後，取得7勝2和1負的佳績，現時穩坐第3位，來季重返歐聯在望。外界紛紛指紅魔炒艾摩廉「炒得遲」，可是一代紅魔名將沙柏指他並非太差：「說實話，我認為他領軍並非太差。艾摩廉操用的陣型的確有些怪異，偏愛略顯奇怪的戰術，又在比賽中頻繁換中堅，但從數據上看，他執教時球隊創造的進攻機會，是全聯賽最多，只是球隊未能把握機會。」

沙柏指艾摩廉領軍不算太差。路透社

沙柏指艾摩廉領軍不算太差。路透社

艾摩廉今年1月被曼聯辭退。路透社

艾摩廉今年1月被曼聯辭退。路透社

清洗多位冗員 紅魔重現紀律性

沙柏續指艾摩廉在隊內的最大功績，是踢走一眾冗員：「艾摩廉剔除了一些水平不足夠，以及會製造麻煩的球員。他重新建立了此前失去的紀律性和團隊精神。事質上艾摩廉任內送走了阿歷真度加拿祖、查頓辛祖、拉舒福特、安東尼馬菲奧斯等麻煩友，令隊內更團結。