英超｜熱刺名宿迪科爾踏上執教路 執掌業餘球隊禾京

前英格蘭及熱刺著名射手迪科爾（Jermain Defoe），正式踏出其執教生涯的第一步！這位43歲的足球名宿，近日獲英格蘭第五級聯賽（National League）球隊禾京（Woking FC）委任為新任領隊，展開其全新的足球篇章。

退役後首份全職領隊工作

迪科爾自2022年結束球員生涯後，便一直將目標鎖定在成為一名領隊。儘管他的執教經驗有限，但在退役後，他先於2022年8月重返母會熱刺，擔任青年學院教練。此前，他亦曾在2021年球員時期，短暫擔任格拉斯哥流浪的看守領隊，並協助謝拉特（Steven Gerrard）的教練團隊。

在去年7月離開熱刺U18教練職位，專注於其領隊生涯後，迪科爾終於獲得了首份執教成年隊的全職工作，獲禾京聘請為主帥。

禾京深陷中下游 迪科爾臨危受命

禾京目前在英格蘭第五級聯賽中排名第11位，爭奪升班附加賽的希望渺茫。球隊在前任領隊亞德利（Neal Ardley）及助理領隊西蒙巴斯（Simon Bassey）於本月初被解僱後，正處於重整階段。迪科爾的加盟，無疑為這支業餘球隊注入了一劑強心針。迪科爾對於能夠執掌禾京感到非常興奮：「禾京是一支歷史悠久、潛力巨大的球會，我很高興能參與這個令人興奮的項目。我已經急不及待要開始了。」

禾京主席托德莊臣（Todd Johnson）亦對迪科爾的加盟充滿信心：「迪科爾作為球員的成就無庸置疑，但在此過程中，最讓我們印象深刻的是他對比賽的看法，他推動標準的方式，以及他對領導力和球員發展的態度。我們對球會的發展有清晰的計劃，相信迪科爾是合適的人選，可以在現有的堅實基礎上，帶領我們邁向下一階段的旅程。」

巴斯維爾任助手

迪科爾亦找來了昔日英格蘭及新特蘭名將巴斯維爾（Paul Bracewell）擔任其助理領隊，協助他管理球隊。迪科爾執教禾京的首場比賽，將於周二主場迎戰艾爾特林查姆。這位昔日馳騁英超賽場的射手，能否將其豐富的比賽經驗轉化為執教成功，帶領禾京走出低谷，值得期待。

