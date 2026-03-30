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英超│高普重返晏菲路球場 執教元老賽展示招牌揮拳慶祝動作 一待遇勝過現任主帥史洛特

足球世界
更新時間：13:28 2026-03-30 HKT
發佈時間：13:28 2026-03-30 HKT

前利物浦領隊高普周六重返晏菲路球場，在一場元老賽中執教，帶領利物浦傳奇隊2:2賽和他的另一支舊主多蒙特傳奇隊隊。這名在離年離開紅軍後首次返回晏菲路領軍的德國籍教頭，賽後向全場逾6萬名球迷重現其招牌性的揮拳慶祝動作。有趣的是全場利物浦球迷一直留守至完場都未離開，有別今屆正式比賽中眾多紅軍迷經常於未完場已離場，大家明顯重視高普多過史洛特。

高普重返利物浦後備席

高普兩支教過的球隊利物浦和多蒙特，周六在晏菲路球場碰頭，上演元老賽對決。前者率領的紅軍傳奇隊憑堤亞高艾簡達拿和史比寧各入一球曾2球領先，但蜂軍元老隊有穆罕默德施丹和真高拿建功，雙方賽和2:2。今場比賽吸引到60482名球迷到場觀戰，晏菲路球場全場爆滿，兩年來首度重返紅軍教練席的高普感謝道：「我一直熱愛這裡。回到晏菲路，一切都沒變。我真的很享受這裡每一秒鐘，今次利物浦和多蒙特的球員，80%是我曾經帶過的，真的是一次很特別的經歷，大家都踢得很出色。」

球迷鳴笛後仍留守 史洛特無此待遇

而高普在完場後，還走到看台邊向球迷致意，並重演其招牌式的揮拳慶祝動作，全場球迷立即熱烈歡呼。值得一提，利物浦今季成績未如理想，多場賽事球迷於比賽未結束前已提早離場，但逾6萬名紅軍迷今仗在鳴笛後仍然留下來，向高普致敬，這待遇完勝現任教頭史洛特。

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