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英超｜熱刺戰績低迷急換帥 荷杜為首眾名宿隨時準備「救火」

足球世界
更新時間：13:29 2026-03-30 HKT
發佈時間：13:29 2026-03-30 HKT

深陷降班危機的熱刺，在正式解僱了杜陀（Igor Tudor）後，再次陷入群龍無首的困境。面對球隊目前的危急局面，一眾與熱刺有深厚淵源的名宿，包括已沒有執教球隊20多年的荷杜（Glenn Hoddle）在內，紛紛表態願意隨時準備「救火」，希望能幫助舊東家度過難關。

荷杜：球會需要我時 我就在這裏

杜陀僅執教熱刺44日，未能幫助熱刺扭轉頹勢，最終亦難逃被解僱的命運。這亦意味著，熱刺需要在短短數周內，要再次物色新領隊領軍在英超餘下賽事中為保級而戰。熱刺的傳奇人物荷杜被視為接掌球隊的熱門人選之一。這位68歲的名宿，球員時代曾為熱刺上陣超過400場，並在2000年代初重返球會擔任領隊。儘管他自2006年離開狼隊後，便未再執教，但他早前在一次播客訪問中，已明確表態願意伸出援手。荷杜說：「我認為這（回來幫助球會）是肯定的，特別是對熱刺而言，因為那是我的球會。我從八歲起就支持他們。所以他們是我生命中很重要的一部分。」

哈利烈納、舒活亦願當救火隊長

除了荷杜，前熱刺領隊哈利烈納（Harry Redknapp）及名宿舒活（Tim Sherwood）亦表達了強烈的「救火」意願。哈利烈納直言，若球會需要他，他隨時都在，他說：「如果他們需要我 ，他們知道我在哪裡。熱刺需要有人進去，給他們提升士氣，讓他們相信自己。」舒活亦表示有信心能夠帶領熱刺成功護級：「我相信一個有常識的人，都可以助球隊留在英超。球員有能力做到這一點，你必須讓他們重新感覺良好，你必須讓團隊充滿信心。」

賓戴維斯或當球員兼領隊

此外，據報熱刺還考慮若最後未能找到合適人選充當臨時領隊，球會將考慮讓中堅賓戴維斯充當球員兼領隊，領軍進行護級戰。此子目前因足踝傷患正在養傷之中，預計4月中才可復出。

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