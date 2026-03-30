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國際賽│法國3:1哥倫比亞 近9次對南美隊贏8次 迪甘斯談收穫：領教南美式防守﹗

足球世界
更新時間：12:37 2026-03-30 HKT
發佈時間：12:37 2026-03-30 HKT

周日友賽，法國在美國中立場以3:1擊敗哥倫比亞，連同上仗贏巴西，近9次面對南美洲球隊贏出8次，為今夏的美加墨世界盃做好準備。而該隊教練迪甘斯指這兩場高質量的友賽對練兵大有收穫，同時他亦指領教到南美式的粗野防守，矢言鋒將米高奧利斯面對敵軍一次飛鏟時，幸好跳起避過，否則已經斷腳。

法國近9次對南美隊錄8勝1和

法國隊於美國馬利蘭州對戰哥倫比亞，憑鋒將迪斯亞杜伊梅開二度，加上前鋒馬古斯杜林的入球，輕鬆贏3:1，將各賽事連勝走勢增至4場。連同上輪友賽贏巴西，高盧雄雞各賽事近9次對南美洲球隊於法定時間收錄8勝1和的佳績，唯一未能取勝就是2022世界盃決賽，90分鐘與阿根廷賽和2:2，加時就和3:3，互射12碼輸2:4。

迪甘斯領教到南美粗野防守

該隊為世界盃有機會對南美洲球隊而做好準備，迪甘斯指從練兵角度來說大有收穫：「我們進行了兩場高質量比賽的演練，對球員們核說很有好處。球員們都渴望勝利，充滿激情，就算和實力較弱的對手踢友賽，都獲益良好。」而迪帥還指領教到南美式的粗罰防守，「這場比賽太激烈了，大家都很清楚，南美球隊就是這樣，在友賽都會踢得有點過份，而且不是經常會受罰。」

米高奧利斯差點被鏟斷腳

迪甘斯更指翼鋒米高奧利斯在一次進攻時被對手飛鏟，如非跳水已經重傷：「幸好他當時有跳起來，否則已經斷腳了。我向助理球證說這不是美式足球比賽，就算是美式足球都不允許這樣飛鏟。」

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