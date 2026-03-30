西甲｜利雲度夫斯基合約屆滿在即 巴塞開出續約條件：必須大幅減薪

巴塞隆拿與波蘭神鋒利雲度夫斯基的合作關係，來到十字路口。隨著其合約將於6月30日到期，球會高層已明確表態，願意提供為期一年的續約協議至2027年，但前提是這名老將必須接受大幅減薪，以配合球會極度脆弱的財政狀況。

利雲度夫斯基加盟以來上陣184場，轟入117 球。美聯社

利雲度夫斯基必須減薪，才可以留在巴塞。美聯社

利雲度夫斯基來季去向未定。美聯社

184場轟入117 球

利雲度夫斯基於2022年夏天，以4500萬歐元從拜仁慕尼黑加盟巴塞隆拿。他在代表球隊上陣的184場賽事中，貢獻了117個入球及 23次助攻，數據驚人。今季儘管戰術角色略為退後，他依然在各項賽事37場比賽中射入16球。

高薪老將成首要動刀對象

意大利轉會專家羅馬諾指出，巴塞雖然認可利雲度夫斯基的穩定發揮和強勁攻擊力，但作為球隊最高薪球員之一，其現有待遇在商業角度上已難以為繼。球會認為，只有在球員願意犧牲薪酬的前提下，續約才具備可行性。如果利雲度夫斯基決定開啟職業生涯新篇章，他絕對不愁去向。據悉，多支美職聯球隊、沙特聯賽球會甚至歐洲其他豪門已與其經理人接觸。目前這名波蘭射手尚未就下季去向表態，外界正密切注視他會選擇留在巴塞繼續挑戰歐洲頂級聯賽，還是轉投美職聯等新興賽場。