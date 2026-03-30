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英超｜碧咸盛讚卡域克重塑紅魔魂 「這才是曼聯應有的樣子」

足球世界
更新時間：05:41 2026-03-30 HKT
發佈時間：05:41 2026-03-30 HKT

卡域克接手帶領曼聯升上英超第3位，佳績雖然得不到堅尼和加利尼維利的歡心，但另一曼聯名宿碧咸接受《talkSPORT》訪問，對卡域克的表現給予極高評價。碧咸直言卡域克在短短兩個多月內展現出的冷靜與優雅，為球會注入了久違的穩定性，更稱目前的曼聯讓他感到過去10年未有的「舒服」。

卡域克帶領曼聯升上英超第3位。美聯社
卡域克帶領曼聯升上英超第3位。美聯社
碧咸盛讚卡域克。美聯社
碧咸盛讚卡域克。美聯社

卡域克接手10場英超豪取7勝

自今年1月13日接替魯賓艾摩廉以來，44歲的卡域克在執教的75天內交出了亮麗成績表。在其領軍的10場英超賽事中，錄得7勝2和1負，場均積分高達2.30分。相比之下，前帥艾摩廉在今季執教的20場聯賽中，僅錄得8勝7和6負，場均積分僅1.55分。數據反映卡域克的入主後撥亂反正，目前曼聯排在英超第3位，有力競爭來季歐聯席位。

碧咸：冷靜與優雅並重

現為美職聯球隊國際邁亞密班主的碧咸，對這名昔日英格蘭代表隊隊友讚不絕口：「過去幾個月確實比過去10年都要輕鬆。卡域克擁有曼聯所需的經驗與冷靜，他了解球會，也知道應如何排兵布陣。他在場邊展現出優雅，無論是慶祝還是憤怒都恰到好處。這正是曼聯球迷夢寐以求的領軍人物。」碧咸強調，卡域克最出色的地方在於團結球員，讓處於過渡期的球隊重新凝聚鬥志。

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