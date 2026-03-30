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英超｜杜陀成第4「短命」教頭 熱刺欲說服迪沙比馬上接手

足球世界
更新時間：05:22 2026-03-30 HKT
發佈時間：05:22 2026-03-30 HKT

杜陀接手熱刺44日即「落鑊」，是英超史上第4短命教頭。熱刺下一任領隊成為熱議，傳聞已久的迪沙比再成為頂頭大熱，但據報後者無意在此刻立即上任。

英超史上最短命教頭是艾蘭戴斯，他於2023年季尾帶領列斯聯只是30日。第2名是普斯迪高古，其紀錄於今年執教諾定咸森林時造出，他僅任教39日便被炒。第3名是於2006年短暫執教查爾頓的列斯，他只是教了40天。至於剛被熱刺解僱的杜陀，成為這項尷尬排行榜的第4名，由他2月14日獲任命到被炒，只是短短44日。

熱刺今季英超餘下7場，每場都是生死戰。美聯社
熱刺今季英超餘下7場，每場都是生死戰。美聯社
熱刺希望迪沙比馬上接手。美聯社
熱刺希望迪沙比馬上接手。美聯社
杜陀上任44日即被解僱。美聯社
杜陀上任44日即被解僱。美聯社

迪沙比傾向球季完結再決定

據報熱刺將於未來數天公布新帥，根據《BBC》的報道指，熱刺希望說服迪沙比馬上接手。而迪沙比對於成為熱刺下任長期領隊，保持開放態度，但這名曾執教馬賽和白禮頓的教頭，傾向於球季完結、確定熱刺是留級還是降班後，才決定是否上任。

其他人選包括戴治，但據該報道指戴治傾向簽下至少18個月的合約，而非只是短期接任，領軍護級。其餘人選還有熱刺一眾舊將和前主帥，包括普捷天奴、賴恩美臣和舒活等等。熱刺目前於英超排名第17位，只領先降班區1分，聯賽尚餘7輸下，每場都是護級戰的「決賽」。

熱刺餘下賽程：

客vs新特蘭
主vs白禮頓
客vs狼隊
客vs阿士東維拉
主vs列斯聯
主vs車路士
主vs愛華頓

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