英超｜熱刺宣布與杜陀「分手」 上任44日落鑊 7場僅得1勝

熱刺昨晚宣布解僱杜陀，即日生效。杜陀是接替之前被炒的湯馬士法蘭克，但接手僅44日便「落鑊」，戰績為1勝1和5負。

未來數天公布新帥

熱刺發表解僱杜陀的聲明，並表示：「有關新帥的人選，將在適當的時候公布。」《BBC》表示杜陀的繼任人，將在未來數天後、當大部份球員從國家隊回歸後公布。目前熱刺的訓練日常，暫時被杜陀的助手般奴沙托（Bruno Saltor）代理。

杜陀接手44日便被解僱。美聯社

熱刺上場英超以0：3不敵諾定咸森林。美聯社

熱刺跌落第17位。美聯社

熱刺跌落第17位

杜陀是於2月14日接替被炒的湯馬士法蘭克，成為熱刺暫代領隊直至季尾。他的首要任務是帶領熱刺護級，但於英超領軍5戰取得1和4負的劣績，球隊跌至第17位，僅領先降班區1分。歐聯方面，熱刺於16強首回合面對馬德里體育會，鬧出二號門將堅士基犯錯被17分鐘換走的鬧劇；在如此重要賽事，派出二號門將上陣的杜陀備受批評。杜陀領軍7場唯一勝仗，是歐聯16強次回合以3：2擊敗馬體會，但球隊兩回合計仍然出局。

杜陀最後一場領軍，是3月22日帶領球隊於主場鬥諾定咸森林，在這場護級關鍵大戰，熱刺最終以0：3落敗。杜陀賽後因私人理由沒有出席記者會，事後球會指杜陀是因父親去世而缺席。