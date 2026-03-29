英超｜車路士戰績差+戰術不合 傳高爾彭馬欲返家鄉或轉投曼聯

上季的英超最佳年輕球員、車路士核心高爾彭馬（Cole Palmer）傳出正考慮在今夏離開球隊。據英國傳媒報導，這位23歲的英格蘭球星對藍獅目前的戰術體系感到失望，加上球隊戰績不佳，令他萌生去意，考慮返回家鄉曼徹斯特。而曼聯、皇家馬德里及拜仁慕尼黑，均對這位身價高達1.5億英鎊的球星虎視眈眈。

戰術和鋒線拍檔改變難適應

據報高爾彭馬對車路士戰術的轉變感到沮喪，認為這壓縮了他在場上的發揮空間。此外，他亦非常懷念與前拍檔尼古拉斯積遜（Nicolas Jackson）的合作。積遜上季的跑動和速度，與彭馬的組織能力相得益彰，造就了後者單季攻入18球並貢獻14次助攻的亮麗數據。然而，隨著積遜被外借至拜仁慕尼黑，高爾彭馬至今仍在努力適應新的鋒線組合。

傷患困擾影響狀態

今季高爾彭馬亦受到腹股溝及腳趾傷患的困擾，狀態有所下滑。而車路士的表現同樣未如理想，目前在英超僅排第六位，極有可能失落來屆歐聯的參賽資格。球隊在歐聯16強被巴黎聖日耳門以總比數8:2羞辱性地淘汰，上周六英超作客更以0:3慘負愛華頓，連串的失利，無疑進一步動搖了這名英格蘭國腳留隊的決心。

曼聯成潛在下家

《太陽報》早前曾披露，高爾彭馬對在倫敦的生活感到不安，並渴望重返其家鄉曼徹斯特。雖然曼聯今夏的引援重點，主要放在中場及左路位置，但這位自小便支持「紅魔」的球星，對加盟曼聯持開放態度。

更重要的是，曼聯陣中擁有高爾彭馬熟悉的「自己人」。現任曼聯足球總監積遜韋確斯（Jason Wilcox），正是前者在曼城青訓學院冒起時的總監。韋確斯曾公開表示，相信有曼城青訓畢業生，將來能夠贏得金球獎。加上曼聯行政總裁貝拉達（Omar Berrada）亦是前曼城高層，這層「曼城系」的關係，可能會成為「紅魔」爭奪高爾彭馬的一大優勢。

車路士視為「非賣品」

儘管有傳高爾彭馬意興闌珊，但車路士內部仍視他為「非賣品」，其合約更直至2033年才到期。若曼聯、皇馬或拜仁等豪門在今夏真的對彭馬提出收購，勢必將會在轉會市場上，掀起一場巨額的爭奪戰。