2026世界盃｜杜曹「大清洗」？ 英格蘭友賽日本前8人離隊氣氛緊張

英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel）在周五友賽僅以1:1賽和烏拉圭後，隨即對其國家隊陣容進行「大清洗」，在周二友賽日本前一口氣將8名球員送離集訓營，為即將在五月份公布的世界盃最終名單作最後準備，三獅軍陣營氣氛突然緊張起來。

阿仙奴成重災區 3人傷退

在這次「裁員」中，阿仙奴成為了「重災區」。翼鋒布卡約沙卡（Bukayo Saka）及中場迪格蘭賴斯（Declan Rice），均因傷患問題，在錯過了對烏拉圭的比賽後，已提早返回球會接受進一步檢查。另一名「兵工廠」球員馬度基（Noni Madueke），亦在對烏拉圭的比賽中受傷，同樣已離隊。

史東斯、禾頓同告傷退

曼城中堅史東斯（John Stones）是另一位因傷退隊的大牌球員，他在訓練中受傷。水晶宮中場阿當華頓（Adam Wharton），則在後備上陣對烏拉圭時，加劇了其舊有傷患，同樣需提早離營。

3人離隊原因未明

另外，紐卡素門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）、AC米蘭後衛湯姆利（Fikayo Tomori）及列斯聯前鋒卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）亦已離開集訓營，但官方並未公布其離隊原因。

在「裁員」的同時，一批在國際賽期初段獲准休息的三獅軍主力球員，包括效力拜仁慕尼黑的隊長兼射手哈利卡尼（Harry Kane）、紐卡素前鋒安東尼哥頓（Anthony Gordon）及水晶宮門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）等，現已歸隊報到，備戰周二對陣日本的友誼賽。這次的「大清洗」，無疑為英格蘭的世界盃備戰，增添了幾分緊張和殘酷的氣氛。