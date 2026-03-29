Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026世界盃｜杜曹「大清洗」？ 英格蘭友賽日本前8人離隊氣氛緊張

足球世界
更新時間：14:48 2026-03-29 HKT
發佈時間：14:48 2026-03-29 HKT

英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel）在周五友賽僅以1:1賽和烏拉圭後，隨即對其國家隊陣容進行「大清洗」，在周二友賽日本前一口氣將8名球員送離集訓營，為即將在五月份公布的世界盃最終名單作最後準備，三獅軍陣營氣氛突然緊張起來。

阿仙奴成重災區 3人傷退

在這次「裁員」中，阿仙奴成為了「重災區」。翼鋒布卡約沙卡（Bukayo Saka）及中場迪格蘭賴斯（Declan Rice），均因傷患問題，在錯過了對烏拉圭的比賽後，已提早返回球會接受進一步檢查。另一名「兵工廠」球員馬度基（Noni Madueke），亦在對烏拉圭的比賽中受傷，同樣已離隊。

史東斯、禾頓同告傷退

曼城中堅史東斯（John Stones）是另一位因傷退隊的大牌球員，他在訓練中受傷。水晶宮中場阿當華頓（Adam Wharton），則在後備上陣對烏拉圭時，加劇了其舊有傷患，同樣需提早離營。

3人離隊原因未明

另外，紐卡素門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）、AC米蘭後衛湯姆利（Fikayo Tomori）及列斯聯前鋒卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）亦已離開集訓營，但官方並未公布其離隊原因。
在「裁員」的同時，一批在國際賽期初段獲准休息的三獅軍主力球員，包括效力拜仁慕尼黑的隊長兼射手哈利卡尼（Harry Kane）、紐卡素前鋒安東尼哥頓（Anthony Gordon）及水晶宮門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）等，現已歸隊報到，備戰周二對陣日本的友誼賽。這次的「大清洗」，無疑為英格蘭的世界盃備戰，增添了幾分緊張和殘酷的氣氛。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算
李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算
影視圈
6小時前
大埔公屋戶食煙燻臭走廊 鄰居硬食二手煙忍無可忍 鐵閘貼粗口大字報鬧爆 網民憑一細節猜出苦主年紀｜Juicy叮
大埔公屋戶食煙燻臭走廊 鄰居硬食二手煙忍無可忍 鐵閘貼粗口大字報鬧爆 網民憑一細節猜出苦主年紀｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
九龍城酒樓設「限時飲茶」？4位以下限1小時要交枱！網民怒斥趕客︰食餐飯食到職工用膳咁
九龍城酒樓設「限時飲茶」？4位以下限1小時要交枱！網民怒斥趕客︰食餐飯食到職工用膳咁
飲食
21小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
社會
2026-03-28 13:48 HKT
星島申訴王｜香港特殊街名多 網民如數家珍 鬥騎呢鬥翹口 含本地歷史科普
星島申訴王｜香港特殊街名多 網民如數家珍 鬥騎呢鬥翹口 含本地歷史科普
申訴熱話
7小時前
清明節10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻將 附10類人不宜拜山
清明節10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻將 附10類人不宜拜山
飲食
2026-03-28 13:00 HKT
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
飲食
4小時前
宮雪花近照風采依然 曾高齡選亞姐近年公開真實年齡 單身育兩子曾提名愛兒選港男
宮雪花近照風采依然 曾高齡選亞姐近年公開真實年齡 單身育兩子曾提名愛兒選港男
影視圈
5小時前
伊朗局勢｜伊朗稱攻擊美軍支援船及駐杜拜美軍 中東4國外長周日在巴基斯坦會談｜持續更新
02:37
伊朗局勢｜美軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」抵中東 也門胡塞武裝再襲以色列 ｜持續更新
即時國際
8小時前