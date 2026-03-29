2026世界盃｜馬古尼世界盃夢危！ 杜曹直言僅為英格蘭中堅第5選擇

曼聯中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）的世界盃之夢，恐怕仍是前路茫茫。儘管他在上週五對陣烏拉圭的友誼賽中，獲選為全場最佳球員，表現備受好評，但英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel）賽後卻向他大潑冷水，直言在其心目中，仍有四名中堅排在馬古尼之前，暗示他只是中堅位置的第五選擇，能否入選世界盃大軍，仍需視乎其他球員的傷病情況。

英軍中堅順序只排第五

在對陣烏拉圭的比賽中，馬古尼表現穩健，被認為已為自己爭取到一個世界盃席位。然而，杜曹賽後卻明確表示，他對馬古尼的看法並未改變：「我沒有改變對他的看法，但我看到其他我更喜歡作為正選的球員，我看到其他不同類型的球員排在他前面。我看到安斯干沙（Ezri Konsa）在他前面，我看到馬克古希（Marc Guehi）在他前面。這不是秘密。我看到杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah），在機動性方面，也稍微領先他。還有史東斯（John Stones），但他有傷，所以他（馬古尼）需要來集訓。我需要親自見見他，看看他在團隊中的表現。」從杜曹的說話可知，馬古尼在他心目中最多只是英格蘭中堅的第五人選。

馬古尼出戰世盃要靠傷病潮

當被問及，若明天就要公布世界盃名單，馬古尼會否入選時，杜曹的回答相當坦白：「如果我明天就要公布，而我們有很多傷兵，他可能會入選。中堅位置還有誰呢？」但當被追問，若所有人都健康時，杜曹則以「如果，如果，如果…我們明天不需要公布名單。」從杜曹的言論可見，馬古尼要實現其世界盃夢想，除了要保持自身狀態，恐怕還要寄望其競爭對手，出現傷病等意外情況。

史東斯獲「免死金牌」

曼城中堅史東斯與馬古尼的待遇形成鮮明對比，儘管史東斯近期因傷在曼城缺乏上陣機會，自去年十月以來，未曾在英超正選上陣，但杜曹似乎已為他預留了一個世界盃席位。杜曹表示：「當你來參加世界盃，你應該是健康的。所以當史東斯來集訓時，他是健康的。他沒有很多上陣時間，但他對比賽有一定程度的理解。我知道他已準備好比賽，因為他在足總盃和歐聯都有上陣。」杜曹更直言，史東斯在他心目中有「很多信用額度」，他非常欣賞其為球隊帶來的個性、態度及對比賽的理解。