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英超｜戴治幽默回應接替杜陀執掌熱刺傳聞：我正喝著黑啤

足球世界
更新時間：07:20 2026-03-29 HKT
發佈時間：07:20 2026-03-29 HKT

早前有傳聞指上月才離開諾定咸森林的戴治，有望取代杜陀執教為護級而戰的熱刺。戴治日前接受《Talksport》訪問時澄清傳聞。

戴治幽默回應接替杜陀傳聞。路透社
戴治幽默回應接替杜陀傳聞。路透社
杜陀帥位危危乎。美聯社
杜陀帥位危危乎。美聯社
熱刺正為護級而戰。美聯社
熱刺正為護級而戰。美聯社

「沒說『不』就代表想教？」

戴治在訪問中以其一貫的幽默風格化解傳聞，他透露自己在酒吧喝健力士黑啤時，被球迷追問是否正與熱刺談判：「我當時回覆他，既然我正站在你身邊喝酒，那談判成事的機會應該微乎其微吧！」他坦言身為領隊，面對這類傳聞處境尷尬：「這是非常棘手的局面。當你被傳與一間像熱刺這樣規模龐大的球會有連繫時，如果你表達『感到榮幸』，外界就會解讀成『他沒有拒絕』。我只是嘗試保持禮貌與尊重。」

熱刺在主場慘敗予森林後，球隊的防守及士氣均跌至谷底。雖然杜陀目前仍未被炒，但面對僅領先降班區1分的嚴峻現實，球會管理層是否會採取行動仍是未知數。

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