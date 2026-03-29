英超｜戴治幽默回應接替杜陀執掌熱刺傳聞：我正喝著黑啤

早前有傳聞指上月才離開諾定咸森林的戴治，有望取代杜陀執教為護級而戰的熱刺。戴治日前接受《Talksport》訪問時澄清傳聞。

戴治幽默回應接替杜陀傳聞。路透社

杜陀帥位危危乎。美聯社

熱刺正為護級而戰。美聯社

「沒說『不』就代表想教？」

戴治在訪問中以其一貫的幽默風格化解傳聞，他透露自己在酒吧喝健力士黑啤時，被球迷追問是否正與熱刺談判：「我當時回覆他，既然我正站在你身邊喝酒，那談判成事的機會應該微乎其微吧！」他坦言身為領隊，面對這類傳聞處境尷尬：「這是非常棘手的局面。當你被傳與一間像熱刺這樣規模龐大的球會有連繫時，如果你表達『感到榮幸』，外界就會解讀成『他沒有拒絕』。我只是嘗試保持禮貌與尊重。」

熱刺在主場慘敗予森林後，球隊的防守及士氣均跌至谷底。雖然杜陀目前仍未被炒，但面對僅領先降班區1分的嚴峻現實，球會管理層是否會採取行動仍是未知數。