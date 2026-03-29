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非洲國家盃｜塞內加爾拒認冠軍被褫奪 友賽秘魯前高調展示「爭議獎盃」

足球世界
更新時間：06:39 2026-03-29 HKT
發佈時間：06:39 2026-03-29 HKT

非洲足協早前宣布褫奪塞內加爾的非洲國家盃冠軍資格，改判摩洛哥奪冠。但塞內加爾職球員於周六友賽秘魯前，在法蘭西體育場公開巡遊並展示該座獎盃，形同向非洲足協宣戰。

塞內加爾以2：0擊敗秘魯。美聯社
塞內加爾以2：0擊敗秘魯。美聯社
塞內加爾球員賽前展示非洲國家盃冠軍獎盃。美聯社
塞內加爾球員賽前展示非洲國家盃冠軍獎盃。美聯社

2：0挫秘魯

塞內加爾周六友賽，憑尼高拉斯積遜和伊斯美拿沙亞各建一功，以2：0擊敗秘魯。但今仗焦點落在賽前的非洲國家盃冠軍獎盃展示。兩個月前的非洲盃決賽，塞內加爾在補時階段不滿球證判罰12碼，集體離場抗議。雖然賽事隨後復賽，門將文迪救出巴謙戴亞斯的12碼，塞內加爾最終更憑柏比古耶在加時入球取勝，但賽後非洲足協上訴委員會採取前所未有的行動，以「棄權」為由改判摩洛哥以3：0取勝。

塞國足協告上體育仲裁法院

塞內加爾足協對改判極度不滿，目前已正式向國際體育仲裁法院提出上訴。在判決有結果前，塞內加爾選擇在巴黎的熱身賽中高調展示獎盃，顯然是為了在國際輿論場上維持其「合法冠軍」的形象。

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