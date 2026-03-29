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友誼賽｜馬古尼回歸表現穩健仍難獲寵 杜曹直言僅屬第五中堅

足球世界
更新時間：06:01 2026-03-29 HKT
發佈時間：06:01 2026-03-29 HKT

英格蘭教練杜曹日前對哈利馬古尼的世盃夢，一盆冷水照頭淋。儘管馬古尼在周五1：1賽和烏拉圭的友賽中，於下半場後備上陣兼任隊長，並踢出穩健表現，但杜曹賽後直言，這名33歲曼聯兵目前在代表隊的中堅排位中，仍落後多名隊友。

「馬古尼特質非我首選」

杜曹在賽後記者會上高度評價馬古尼的職業態度與制空力，卻話鋒一轉指出其技術特質並非球隊正選首選：「他表現得很穩健，一如我預期，制空力強且處理死球極具威脅。但我並未改變心意，我看到其他球員在我的戰術體系中擁有更合適的特質。」

安斯干沙獲杜曹點名四大中堅之一。法新社
安斯干沙獲杜曹點名四大中堅之一。法新社
馬古尼表現回穩，但未獲杜曹歡心。美聯社
馬古尼表現回穩，但未獲杜曹歡心。美聯社
馬古尼是杜曹心目中第五中堅。美聯社
馬古尼是杜曹心目中第五中堅。美聯社

杜曹公開心水四大中堅 

杜曹更罕有地公開其心目中的中堅順位，直言安斯干沙及馬克古希排位領先，甚至連正在養傷的車路士守將查洛巴亦比馬古尼更具優勢：「我認為干沙與古希領先，這是事實。查洛巴在機動性方面也稍微領先。另外還有史東斯，儘管他有傷在身，但他在隊中的地位依然重要。」

被問及若明天就要遞交世界盃大軍名單，馬古尼是否榜上有名時，杜曹語帶保留：「我們現在還不需要決定名單。如果現在就要選，考慮到目前陣中傷兵滿營，他確實可能入選，因為還能選誰呢？」

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