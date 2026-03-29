英超｜古路施夫斯基長唞1年接近復出 「我會比以前更強」

熱刺的古路施夫斯基自2025年5月鬥水晶宮時傷及右膝蓋骨後，一直缺陣至今。原本預計只需數周休息的「小傷」，最終演變成橫跨整個賽季的漫長康復期。古路施夫斯基接受訪問時強調，已準備好在季尾為熱刺及瑞典國家隊傾盡全力。

古路施夫斯基長唞近1年。路透社

古路施夫斯基去年5月受傷，休養至今。路透社

古路施夫斯基接近復出。法新社

膝傷反覆 經歷兩度手術

本季尚未為熱刺披甲的古路施夫斯基，早前傳出需接受第二次手術，一度令球迷擔心其職業生涯受損。但他澄清第二次手術規模細微，且成功找出問題根源：「大家可能擔心錯了方向，那次小手術其實非常正面，讓我們看清了問題。現在一切都解決了，我也看見了曙光。」

針對外界質疑他受重傷後能否重拾巔峰狀態，古路施夫斯基表現得極為堅定，甚至有些挑釁性：「我聽到有人在問：『他回來後還會是同一個球員嗎？』不，我不會是同一個球員。我會變得更強、更聰明、對隊友更有貢獻。這是支持我的動力，現在我的『下半場比賽』才正式開始。」古路施夫斯基的回歸對熱刺而言皆是及時雨；熱刺目前深陷英超護級泥潭，極需這名瑞典翼鋒的創造力救亡。